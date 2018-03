© Yahoo Yahoo Wetter App

Eine Wetter-App von Yahoo - das ist eine Idee mit grandios großem Potential zum Scheitern. Zum einen ist an Wetter-Apps wohl so ziemlich alles entwickelt worden, was zu entwickeln war. Zum anderen ist Yahoo das genaue Gegenteil von hip und der Entwicklung einer stylishen iPhone-App absolut unverdächtig.

Dass Yahoo trotzdem etwas äußerst anständiges abgeliefert hat, beweist ein Blick in die Charts des App Stores. Dort war die kostenlose iPhone-App zum Start im April einer der beliebtesten Downloads. Mit durchschnittlich 5 Sternen bei knapp 2.000 Bewertungen erzielt Yahoo Wetter außerdem Traumnoten.

Harte Fakten, weiche Optik.

Als erstes die Fakten: Yahoo Wetter liefert für frei definierbare Standorte die aktuelle Temperatur, Tageshöchst- und -tiefsttemperatur und Bewölkung. Die Vorhersage für den aktuellen Tag ist auf die Stunde genau. In die Zukunft blickt Yahoo Wetter für die nächsten vier Tage.

Wer es genauer wissen will, wird mit gefühlter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Satellitenfoto und Niederschlagsprognose bedient. Außerdem sagt Ihnen Yahoo Wetter, woher der Wind weht und wie schnell er das tut. Infos zu Sonnenauf- und -untergang bleibt die App ebenfalls nicht schuldig.

Bedienung: Wischen statt Tippen

Die vielen Infos präsentiert Yahoo Wetter in lesbarer Schriftgröße. Zum Antippen ist das meiste allerdings zu klein. Das schadet aber nicht, denn die App wird ohnehin nur durch Wischen bedient.

Sie wischen also hoch und runter, um die Infos für den aktuellen Ort zu sehen und nach links und rechts, um zwischen Orten zu wechseln. Nur in den Einstellungen müssen Sie etwas Antippen und das geht problemlos.

Bildergalerie Galerie App des Tages Galerie: Yahoo Weather App Yahoo Wetter zeigt Wetter-Infos für den aktuellen Tag und die Prognose für die nächsten vier Tage.

Stilistisch trifft Yahoo Wetter genau unseren Geschmack. Klare Schriften, eindeutige Symbole - da gibt es wenig, das Effekte heischt oder sich anderweitig aufdrängt.

Dass Yahoo Wetter den Bilderdienst Flickr nach zum aktuellen Standort und Wetter passenden Fotos durchsucht und diese in den Hintergrund legt, das fällt leider erst auf wenn man sich in einer prominenteren Stadt aufhält. Dort sieht das aber gleich um so schöner aus. Auf dem platten Land müssen Sie hingegen mit generischen Motiven ("Wolkenhimmel") leben.

Fazit: Wirklich gelungen

Yahoos Wetter-App ist richtig hübsch und zeigt die Infos an, die die meisten Menschen von einer solchen App erwarten. Der Prognosezeitraum von vier Tagen mag etwas kurz sein, das ist aber auch schon alles, was wir auszusetzen haben. Wenn Yahoo unter Chefin Mayer alles so gut gelingt wie seine neue Wetter-App, dann ist aus Sunnyvale noch viel Gutes zu erwarten.

