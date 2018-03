Das alljährige Innovations- und Start-Up-Festival, "Year of the X", findet am 18. April 2018 im Backstage in München statt. Sichern Sie sich Ihr Ticket!

50 faszinierende Speaker aus aller Welt und viele internationale Teilnehmer beschäftigen sich mit der Zukunft der Technologie. Von Robotics, AI, VR über Biohacking, Blockchain und autonomem Fahren bleibt kein Future Tech Topic unbehandelt. Keynotes, interaktive Workshops und eine Touch Tech Area machen die Themen hautnah erlebbar.

Year of the X: Festival-Trailer Quelle: Year of the X Year of the X - The Innovation Festival where Robots meet Buddhas

2018 steht laut chinesischem Sternzeichen unter dem Zeichen des Hundes. Der Veranstalter nutzt das jeweils aktuelle Tierkreiszeichen als Motto und konstruiert eine Story, welche sich wie ein roter Faden durch das Bühnendesign, die Experience und die Teilnehmer-Reise zieht.

"Year of the X ist eine Mischung aus Web Summit und Cirque do Soleil" so der Gründer und CEO Markus von der Lühe. Neben einem Startup-Track gibt es auch überraschende immersive Show-Einlagen mit hohem Unterhaltungswert. Verschiedenste Menschen aus aller Welt treffen in emotional aufgeladener Atmosphäre aufeinander, um digitale Innovationen zu fördern und in einer beschleunigten Gesellschaft mit den rasanten Veränderungen Schritt zu halten.

>>> zur offiziellen Webseite des "Year of the Dog" Festivals

© Year of the X Auf das "Year of the Rooster" im vergangenen Jahr folgt 2018 das "Year of the Dog".

Der FC Bayern München, BMW, Airbnb, Adidas und Swisscom sind nur einige der Marken, welche Speaker auf dem Festival stellen werden. Wir sind schon gespannt, wie 'Year of the X' das diesjährige Motto "Year of the Dog" umsetzt, aber eins dürfen wir schon verraten: Shaun Ellis, welcher längere Zeit in einem Wolfsrudel in der Wildnis gelebt hat und durch National Geographic bekannt wurde, wird eine Keynote geben.

Wir haben für unsere Leser einen besonderen Ticketrabatt ergattern können. Mit dem Code "Smart_Weka" können sie sich 30% auf die jeweils aktuelle Ticket-Kategorie sichern. Mehr Infos und Tickets gibt es hier: www.yearofthex.com.





© Year of the X Das "Year of the X"-Festival trägt in jedem Jahr den Namen des jeweiligen chinesischen Tierkreiszeichens.

