In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben YouTube-Kanäle für Musikliebhaber vor. Ob Cover, Eigenproduktionen oder Talent am Instrument. Eine Auswahl die begeistert.

1. Lindsey Stirling: Die tanzende Violinistin

Die US-amerikanische Violinistin "Lindsey Stirling" betreibt seit Mai 2007 ihren gleichnamigen YouTube Channel - richtig ernst genommen wurde sie 2010 nach America's got Talent, wo sie auf der Bühne ihr Können unter Beweis stellte. Für die 1,8 Milliarde Zugriffe auf ihren Hauptchannel hat die Violinistin ihre eigene Kreation aus Geigenspiel und Tanz in Videos kombiniert.

Lindsay Stirling spielt Crystallize Quelle: YouTube/Lindsay Stirling In ihrem beliebtesten Video spielt Stirling in einem Eisschloss Geige.

Stirling spielt mit wechselnden Kostümen vor verschiedenen Kulissen. Ihr meist geklicktes Video "Crystallize" wurde in einem Eisschloss in Colorado gedreht. Über 9,5 Millionen Abonnenten folgen Ihr, über 175 Millionen Aufrufe ihres beliebten Videos sprechen für sich.

2. MusicNeverSleeps: Zweisprachig erfolgreich

Der in den USA geborene Sänger Jason Chen zeigt auf seinem Kanal "MusicNeverSleeps" eigene Musikvideos. Er stellt Cover bekannter Musiker und eigene Lieder online. Chen hat taiwanesische Wurzeln und veröffentlichte ein Album auf Mandarin. Sein Channel hat seit Februar 2006 über 1,5 Million Abonnenten und über 340 Millionen Aufrufe angesammelt.

Selbst geschriebener Song von Jason Chen Quelle: YouTube/Music Never Sleeps Der meist geklickte Song von Jason Chen ist sein eigenes Werk.

In seinem meistgesehenen Video "Best Friend" mit über 20 Millionen Klicks geht es um aufkeimende Liebesgefühle gegenüber seiner besten Freundin.

3. Jasmine Thompson: Große Stimme, jung an Jahren

Jasmine Thompson ist - mit gerade mal 16 Jahren - eine etablierte YouTube-Sängerin aus London. Seit 2010 erscheinen auf ihrem Channel hauptsächlich Coversongs. Inzwischen produziert sie, von einer Plattenfirma unter die Fittiche genommen, auch eigene Lieder. Ihre Videos nimmt die Schülerin zu Hause, im Tonstudio und auf der Bühne auf.

Jasmine Thompson covert Let Her Go von Passenger Quelle: YouTube/Jasmine Thompson Jasmine Thompson covert Let Her Go von Passenger.

Mittlerweile hat Jasmine Thompson rund 2,8 Millionen Abonnenten und gute 450 Millionen Aufrufe. In ihrem beliebtesten Video singt sie "Let Her Go" von Passenger.

4. TheSam Tsui: Mädchenschwarm

Hinter dem YouTube-Channel "TheSam Tsui" steckt der US-amerikanische Pop-Musiker Sam Tsui. Mit Mashups und Medleys konnte er über 2,5 Millionen Abonnenten und rund 335 Millionen Aufrufe sammeln.

Mashup gesungen von Sam Tsui und Casey Breves Quelle: YouTube/TheSam Tsui Das beliebtestes Mashup von Sam Tsui und Casey Breves.

Sam Tsui ist seit 2011 auf YouTube. Das 2014 erschienene Video "Thinking Out Loud / I'm Not The Only One Mashup" ist mit über 36 Millionen Klicks sein bisher meist gesehenes.

5. Holly Henry: Rauchig und gefühlvoll

Die YouTuberin Holly Henry stammt aus dem US-Bundesstaat Minnesota und betreibt ihren Kanal "Holly Henry" seit Ende 2011. Ihre 555.000 Abonnenten verfolgen in ihren Videos, wie sie mit zarter bis rauchiger Stimme originale Musikstücke und Mashups singt.

Sweet Dreams A Capella Quelle: YouTube/hollymaezers A Capella Version von Holly Henry

Das beliebteste Video von Holly Henry, "Sweet Dreams", hat als A-Capella-Version rund 5,1 Millionen Aufrufe, ihr Kanal hat gut 42 Millionen Klicks. Öffentliches Aufsehen erregte Holly erstmals durch ihren Auftritt in der amerikanischen Casting Show "The Voice" im Jahr 2013.

6. YourPianoCover: Zum Nachspielen

"YourPianoCover" ist ein englisch sprachiger YouTube-Kanal, der bedeutende Musikstücke auf dem Klavier spielt. Fast 16 Millionen Mal wurden die Videos aufgerufen. Zum Format: Das Video besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Zwei Drittel des Bildes werden von der Klaviertastatur eingenommen; im restlichen Drittel sind die aktuell gespielten Noten eingeblendet. Mit beidem vor Augen können auch Hobby-Pianisten die Lieder nachspielen

Let It Go Piano Version Quelle: YouTube/YourPianoCover Das Video zum Piano Cover von Let It Go - Frozen

Bei 131.000 Abonnenten ist das Klavierstück von "Let It Go" am beliebtesten. Das Stück ist aus Disney´s "Die Eiskönigin - völlig unverfroren" und erreicht über eine Million Klicks.

7. Zeldaxlove64 Christina Grimmie:

Der Kanal "zeldaxlove64" war Christina Grimmies offizieller YouTube Channel. Die junge Frau spielte Klavier, sang populäre Lieder und performte eigene Musikstücke. Durch das "Just A Dream" von Nelly wurde die US-Sängerin auf YouTube bekannt.

Cover von Just A Dream Quelle: YouTube/zeldaxlove64 Christina Grimmie Christina Grimmie und Sam Tsui covern "Just A Dream" von Nelly.

Für ihre Abonnenten filmte sie regelmäßig neu Vertonungen alter Klassiker, Eindrücke aus ihrem Privatleben und Neuigkeiten zu ihren Singles ab. In ihren Videos zeigte sie sich am Mikrofon oder auf der Bühne. Erst 2014 entschloss sich Grimmie, bei der amerikanischen Variante von "The Voice" mitzumachen. Hierbei gewann die stimmgewaltige Pianistin den dritten Platz. Nach dem Beginn einer vielversprechenden Karriere, wurde Christina Grimmie 2016 während einer Autogrammstunde von einem Fan erschossen. Die Tat löste bei den Fans Entsetzen, Unverständnis und tiefe Trauer aus. Als ihr Vermächtnis bleibt die Musik.

Tipp: GEMA-Sperre bei Trailern umgehen

Auch bei der Suche nach aktuellen Musikvideos kann mann immer wieder auf diese Warnung stoßen: "Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar,da es Musik enthalten könnte, über deren Verwendung wir uns mit der GEMA bisher nicht einigen konnten." Wir haben für dieses Problem eine Lösung parat. Wie Sie die YouTube-GEMA-Sperre umgehen, erklären wir Ihnen Schritt für Schritt in unserer Anleitung.

