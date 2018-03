ANZEIGE Android-Smartphones

ZTE stellt vor: Blade V8 64 GB und Blade V8 Mini

von Leif Bärler

ZTE bietet das Blade V8 in 5,2 Zoll für 299 Euro und das Blade V8 Mini in 5 Zoll für 179 Euro an. Beide Smartphones bieten spannende Kamera-Features.