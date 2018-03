Motorola Milestone Multimedia-Station

src="/image/icon_inline.gif"title="Besonders schick wirkt das Milestone in der dazugehörigen Multimedia-Station. Dort eingesetzt, erscheint auf dem Screen eine digitale Uhr- und Datumsanzeige; im unteren Bildschirmbereich werden standortbezogene Wetterinfos von www.accuweather.com angezeigt; direkt daneben sind Shortcuts für den Musicplayer und die Mediengalerie platziert. Mithilfe des mitgelieferten Micro-USB-Kabels lassen sich Bilder, Videos und Musiktitel bequem synchronisieren.

Des Weiteren ist auch die Weckerfunktion direkt vom Homescreen aus zu erreichen; die Helligkeit der Anzeige wird unmittelbar am Bildschirm geregelt. Bei einem eingehenden Anruf kann man das Milestone einfach aus der Multimedia-Station ziehen und den Anruf entgegennehmen. Haptisch macht die Station einen durchaus wertigen Eindruck, auch wenn das glänzende Kunststoffgehäuse erwartungsgemäß anfällig für Fingerabdrücke und Staubfussel ist. Damit die Multimedia-Station auf dem Tisch einen sicheren Halt findet und beim Bedienen nicht ins Rutschen gerät, hat Motorola die Unterseite mit zwei gummierten Flächen versehen. Für 30 Euro geht das Teil zu einem fairen Preis über die Ladentheke.

30 Euro

Stereo-Headset Motorokr EH25

src="/image/icon_inline.gif"title="Lila, Pink, Rot, Blau - das Stereo-Headset EH25 rockt und beschallt in schrillen Farben zum kleinen Preis audiophile Ohren. Dabei kann der kabelgebundene Kopfhörer nicht nur Musik, sondern auch Telefon-gespräche über die 3,5-Millimeter-Klinke übertragen. Die Lautsprecher sind mit Gel-Ohrstücken versehen und passen sich somit an verschiedene Ohrformen an. Ein Etui ist ebenfalls mit von der Partie.

15 Euro

Autoladekabel P513

src="/image/icon_inline.gif"title="Smartphones sind Stromfresser - das ist kein Geheimnis. Auch das Milestone zehrt mit seinem großen Bildschirm an den Energiereserven seines Stromsammlers. Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, kann mit einem passenden Ladekabel den Akku auch unterwegs auftanken.

10 Euro

Bluetooth-Headset H17

src="/image/icon_inline.gif"title="Bleiben wir im Auto: Das Handy am Steuer zur Hand zu nehmen, ist gesetzlich verboten - und das ist auch gut so. Allerdings müssen Sie deswegen noch lange keine Anrufe verpassen. Ein Bluetooth-Ohrhörer wie das H17 macht kabelloses Telefonieren nicht nur im Auto, sondern auch beim Shoppen oder Kochen zum Kinderspiel.

74 Euro

Bluetooth Stereo-Lautsprecher EQ5

src="/image/icon_inline.gif"title="Klarer Fall: Der integrierte Mile-stone-Lautsprecher klingt eher nach Kofferradio. Mit diesem Bluetooth-fähigen Stereo-Lautsprecher machen Sie aus dem Smartphone eine kleine Jukebox.

74 Euro

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Test-Überblick Motorola: Alle Tests im Überblick Auf dieser Seite finden Sie alle von connect getesteten Handys und Smartphones von Motorola. Über die Produktnamen kommen Sie direkt zum Testbericht.

Zum Andocken Atrix-Zubehör setzt neue Maßstäbe In unserem Test konnte das Atrix bereits als normales Smartphone auf ganzer Linie überzeugen. Aber mit seinem einzigartigen Zubehör setzt das… Smartphones nach Preisklassen Das beste Handy fürs Geld Sie wissen wie viel Sie für Ihr neues Smartphone ausgeben wollen. Wir zeigen in acht Preisklassen die besten Modelle, die Sie für Ihr Geld bekommen.

Motorola Tipps und Tricks Screenshot bei Moto G und Moto X erstellen Mit einem Handgriff können Sie bei den Moto-G- und Moto-X-Smartphones von Motorola einen Screenshot erstellen. Wir zeigen, wie es geht. Tipp Apps löschen bei Android: So geht's! Wie löscht man eine App vom Android-Handy, -Smartphone oder -Tablet? Wir zeigen, wie das bei Geräten verschiedener Hersteller funktioniert.