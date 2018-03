Zubehör fürs U900 Soul

Kopfhöreradapter: Es ist schon ein wenig ärgerlich, dass Samsung dem U900 Soul keinen Adapter für Nachrüstkopfhörer beipackt, denn das Original-Headset kann im Test nicht komplett überzeugen. Wer dennoch seine Lieblingslauscher an das Samsung anschließen will, greift zum 3,5-mm-Klinken-Adapter ARM05, der für kleines Geld erhältlich ist. Preis: zehn Euro

Bluetooth-Stereo-Headset: Sie wollen Musik lieber ganz ohne Kabelgewirr genießen und dabei auch noch sportlich unterwegs sein? Dann ist ein Bluetooth-Stereo-Headset wie das Bügelmodell SBH-700 von Samsung die richtige Wahl. Es empfängt die Audiodaten via A2DP vom U900 und ist mit 36 Gramm ein echtes Leichtgewicht. Preis: 99 Euro

Bluetooth-Autofreisprecher: Eine einfache und schnell zu installierende Freisprechlösung für den Einsatz im Auto ist das Samsung HKT-400. Die Plug-and-play-Anlage wird einfach in den Zigarettenanzünder im Auto gesteckt und findet dank ihres praktischen Drehgelenks auch an schwer zugänglichen Buchsen Anschluss.

Die Qualität der Gesprächsübertragung wird zudem durch die DSP-Technologie zur Echo- und Rauschunterdrückung gegenüber herkömmlichen Lösungen deutlich verbessert. Preis: 69 Euro

Soundstation: Das YA-BS300 ist ein absolutes Multitalent. So nimmt die akkubetriebene Soundstation Musik nicht nur über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse entgegen, sondern auch über Bluetooth via A2D-Profil. Eine integrierte Lautstärkeregelung und DNSe für Klangeffekte im 3-D-Surround-Sound sind ebenfalls an Bord.

Ganz nebenbei bietet das YA-BS300 auch eine Freisprechfunktion. Geladen wird das gute Stück entweder über den USB-Anschluss eines PCs oder über ein optionales Ladekabel. Preis: 119 Euro

Jukebox: Mit den kabelgebundenen Lautsprechern ASP-800S wird das U900 Soul zur mobilen Jukebox. Die in die smarten Böxchen integrierte ICEpower-Technologie von Bang & Olufsen wird direkt vom Handy gespeist - die ideale Lösung für den Büroeinsatz. Preis: 29 Euro

