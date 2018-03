Zubehör-Tipps

© Archiv

Autohalterung HCK-40: Dank integriertem GPS-Empfänger und vorinstallierter Navigationssoftware von Wayfinder taugt das C905 als einfacher Ersatz für ein mobiles Navigationsgerät. Wie bei aktuellen Navi-Handys leider noch immer üblich, fehlt auch hier eine passende Halterung fürs Auto. Die gibt's immerhin optional. Die HCK-40 wird per Saugnapf an der Scheibe befestigt, wobei sich das Handy mithilfe des Schwanenhalses in die gewünschte Position bringen lässt. Preis: 49 Euro

TV-Kabel ITC-60: Sie wollen die Fotos, die Sie mit dem C905 geschossen haben, auf einem großen Bildschirm betrachten? Entweder Sie übertragen die Bilder auf einen PC - oder aber Sie nutzen den TV-Ausgang des Handys. Einziges Problem: Das passende Kabel fehlt im Lieferumfang, ist aber immerhin als Zubehörartikel erhältlich. Preis: 19 Euro

Stereo-Headset HPM-77: Das C905 eignet sich als Musikhandy, allerdings legt Sony Ericsson anders als bei den Walkman-Modellen hier nur ein mäßiges Headset bei. Das sitzt nicht unbedingt bequem und bietet auch keine Möglichkeit, per Adapter eine Alternative anzuschließen. Deshalb empfiehlt es sich nachzurüsten. Das HPM-77 ist zwar nicht ganz günstig, hat im Test in Sachen Klang aber hervorragend abgeschnitten. Preis: 40 Euro

Bluetooth-Headset HBH-PV740: Nur wenige Hersteller bieten ein so reichhaltiges Angebot an Zubehör wie Sony Ericsson. Das Schöne dabei: Vieles davon ist von wirklich guter Qualität. Wer etwa ein Bluetooth-Headset sucht, muss sich nicht lange bei den Spezialisten umschauen. Denn Sony Ericsson bietet mit dem HBH-PV740 eine sehr gute Lösung, die im Vergleichstest in connect 5/2009 mit einem "sehr gut" abschnitt.

