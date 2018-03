© 1&1 1&1

Bei den Anschlussleitungen verkauft der Anbieter aus Montabaur zu einem nicht unerheblichen Teil Anschlüsse der Telekom und von Vodafone weiter. Doch deren Betrieb haben die Techniker von 1&1 offensichtlich gut im Griff: Sie liefern in der Disziplin Telefonie die zweitbeste Leistung im Gesamtvergleich und erzielen auch bei den Datenmessungen insgesamt ordentliche Ergebnisse.

Schon fast sensationell gut sind die mit 0,62 Sekunden sehr schnellen Verbindungszeiten bei Telefonaten innerhalb des eigenen Netzes. Gehen die Anrufe allerdings in eines der Mitbewerbernetze, fällt ein leicht erhöhter Anteil unter den Testverbindungen auf, bei dem der wichtige PESQ-Wert (Perceptual Evaluation of Speech Quality) unter die kritische Grenze von 4,0 sinkt. Solche Verbindungen nerven die Gesprächspartner mit schlechter Sprachverständlichkeit.

Häufig unter der vermarkteten Bandbreite

Die in früheren Jahren beobachteten Lastprobleme im 1&1-Netz haben sich deutlich entschärft - offensichtlich haben die Techniker aus Montabaur auch in den vergangenen zwölf Monaten konsequent an der Verbesserung der Netzqualität gearbeitet. Leicht kritikwürdig sind allerdings die in den Datentests ermittelten Übertragungsraten. Sie sinken in einer doch relevanten Zahl von Fällen unter 75 Prozent der vermarkteten Bandbreiten - insbesondere, wenn gleichzeitige Downloads und Uploads das Netz unter Last setzen. Dies lässt darauf schließen, dass das 1&1-Marketing gern etwas mehr verspricht als die Technik dann wirklich halten kann.

Alles in allem erzielen die Anschlüsse von 1&1 aber eine verdiente Note "gut" und liegen im Konkurrenzvergleich stabil im Mittelfeld. Angesichts der besonders günstigen Preise aus Montabaur geht die dafür gebotene Leistung also voll in Ordnung.

connect-Urteil: gut (421 Punkte)

