123 Banking im Test

Testwertung

Systembasis & Handhabung: 38 Pkt. von 50 Pkt. (iOS)

Funktionalität: 12 Pkt. von 30 Pkt. (iOS)

Sicherheit und Datenschutz: 13 Pkt. von 20 Pkt. (iOS)

Gesamturteil: ausreichend (63 Pkt. von 100 Pkt., iOS)

Wie unterschiedlich eine App vom geichen Hersteller auf zwei Systemen ausfallen kann, deuten schon die abweichenden Bewertungen in den Stores an: Während 123 Banking bei iTunes gerade mal mit zwei bis drei Sternen bedacht wird, steht es mit vier bis fünfen im Google Play Store deutlich besser da. In der Android-Fassung zeigen sich gut ein halbes Jahr nach unserem letzten Test auch die meisten Veränderungen: Daueraufträge können nicht mehr nur angezeigt, sondern auf dem Smartphone auch erzeugt werden. Neu sind die Einblendung vorgemerkter Umsätze und Terminüberweisungen, ein Offline-Konto oder Kassenbuch und Paypal-Konten. Hier bedient 123 Banking nicht die Paypal-API, sondern verwendet das Screen-Parsing und meldet sich über ein Webinterface im Hintergrund mit E-Mail-Adresse und Passwort des Benutzers an. Das hat allerdings mit zwei getesteten verschiedenen Benutzerkonten nicht funktioniert, obwohl die Anmeldung über den normalen Web-Account am PC klappte. Eine weitere neue Funktion, das Abrufen von Banknachrichten, soll für Android wie auch iOS vorhanden sein, war aber nur unter Android zu finden.

Auch die iPhone-App hat ein Offline-Kassenbuch erhalten. Nur hier wiederum werden die Salden auch grafisch angezeigt. Nach wie vor gibt es in keiner der beiden Versionen die Möglichkeit, die Daten zu exportieren oder zu sichern.

Die Android-App von 123 Banking ist eine der Apps, die Kontonummer und Bankleitzahl bzw. die IBAN unverschlüsselt übertragen hatte. Die Entwickler haben aber umgehend reagiert und die Daten ab Version 1.2.5 verschlüsselt. Mittlerweile ist im Store Version 1.2.6 erhältlich.

Beide Petafuel-Apps übertragen Daten zu Google Analytics. Die analysierten Datenströme wurden von mediaTest digital als unkritisch bewertet. Im Rahmen der Datenschutzbestimmungen räumt Petafuel allerdings nicht nur das Speichern der Kontonummer ein, sondern auch von Alter, Geschlecht, Ausweisdaten und persönlichen Interessen. Weitere Banking-Apps finden Sie in unserem Vergleichstest.

