321kochen.tv für iOS will mit Videos von bekannten TV-Köchen beim Kochen helfen. Für alle Fans von TV-Kochshows ist die App definitiv eine Überlegung Wert.

© 321chefkoch.tv 321chefkoch.tv, Logo, Koch-Apps

Eine etwas andere Koch-App bieten die Entwickler von 321kochen.tv. Der Fokus liegt hier nicht auf einer Rezept-Pflege seitens der Community. Stattdessen werden hier ausschließlich redaktionelle Inhalte veröffentlicht.

Wie der Name der iOS-App bereits verrät, handelt es sich bei 321kochen.tv nicht um eine klassische Rezept-Datenbank. Einzelne Rezepte werden hier nämlich in Form von Videos erklärt. Der Zabert Sandmann Verlag präsentiert Star-Köche wie Johann Lafer, Horst Lichter, Alfons Schuhbeck oder Steffen Henssler. Sie kochen die einzelnen Gerichte aus ihren Shows, die dann Zuhause nachgekocht werden können.

Sensor- und App-Intelligenz zum Kochen

321kochen.tv

Version: 1.6

Preis: kostenlos (In-App Käufe: 3,59 €)

Betriebssystem: iOS

Download Link: iTunes

69 Punkte (befriedigend)

Das Angebot umfasst etwa 1.000 Rezepte, die bunt gemischt aus Basics und anspruchsvolleren Gerichten zusammengestellt wurden. Auf der aufwendig gestalteten Startseite kann bequem das gewünschte Rezept gewählt werden. Auch an eine Einkaufsliste aller benötigen Zutaten wurde gedacht. Für alle Fans von TV-Kochshows ist die App definitiv eine Überlegung Wert.

Immer dabei: Fernsehen auf dem Smartphone

Als Extra gibt es eine Kochschule, in der für Anfänger Kochrezepte aller Kategorien in kleinen Filmchen erklärt werden. Für Nutzer der "Schuhbeck Video Kochschule" werden monatlich 3,59 Euro fällig, alle anderen Videos sind kostenlos. Die App bietet jedoch keine rundum Versorgung in Sachen Kochen und ist deswegen nur als Ergänzung zu anderen Apps wirklich sinnvoll.

