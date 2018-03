Mit der App 7 Minute Workout absolviert der Windows-Phone-User in sieben Minuten sein Training, allerdings kam im Test mangels Übungsvielfalt schnell Langweile auf.

© Grochoki 7 Minute Workout im Test

7 Minute Workout, der Name sagt's, hier kann man mal kurz ins Schwitzen kommen. Die Windows-Phone-App verspricht, ein gesundes Lebensgefühl hervorzurufen, wenn man sieben Monate lang täglich mit ihr trainiert. Im Test waren die Übungen für Fitness-Anfänger zwar fordernd, doch auf Dauer war kaum eine Steigerung zu erkennen. Leider sind hier nur rund zwölf Übungen integriert, mit denen ein Workout einfach zu schnell langweilig wird.

7 Minute Workout

Version: 1.5.3.0

Preis: gratis

Download-Link: WindowsPhone

Systembasis und Handhabung: 41 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 19 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamtwertung: 60 (ausreichend)

Neben einem Fitnesskalender gibt es einen Timer, der einen an die fällige Einheit erinnert. Ansonsten hat die App leider wenig zu bieten, macht im Trainingsmodus allerdings eine gute Figur: Hier wird man vom virtuellen Trainer per Sprachausgabe ein bisschen motiviert, und die Ausführungen sind in 3-D visualisiert. Da es relativ wenig Fitness-Apps für Windows Phone gibt, sollte jeder User diese Gratis-App ausprobieren. Zu Hause und ohne professionelle Zielsetzung wird sie die eine oder andere schweißtreibende Trainingseinheit bewirken.

Fitness-Apps für iPhone und Android im Vergleichstest

Pro

ein virtueller Trainer motiviert den Sportler

geeignet für Fitness-Anfänger

Übungen werden in 3D visualisiert

Contra

es sind lediglich zwölf Übungen enthalten

