A-rival ist kein Unbekannter unter den Billigheimern. Die Navis des Herstellers Baros konnten stets mit fairen Preisen glänzen - in puncto optischer Präsentation und Bedienung hingegen hinkte man der Konkurrenz konstant deutlich hinterher. Bricht das neue NAV-PNF50.6 (99 Euro) mit dieser Tradition?

Winzige Tastenfelder

Nach dem Start und einer akzeptablen Bootzeit von 26 Sekunden findet man sich im Hauptmenü des NAV-PNF50.6 wieder. Hier blieb optisch alles beim Alten: Das Hauptmenü sieht noch immer etwas karg aus, das A-rival reagiert jedoch zügig auf die Eingaben und auch die Orientierung fällt dank beschrifteter und verständlicher Icons nicht besonders schwer. Ein Manko macht sich bei der Zieleingabe bemerkbar: Die Tasten sind teilweise wirklich winzig geraten - hier ist Zielsicherheit gefragt.

Leichte Positionierungsprobleme

Auf unserer Teststrecke durfte das NAV-PNF50.6 dann endlich zeigen, was in ihm steckt. Dazu gehört einerseits ein schneller Prozessor mit 500 Megahertz, andererseits ein Sirf-Atlas-V-Chip. Die Rechenleistung macht sich bei der Routenberechnung und bei der Bedienung positiv bemerkbar, beides geht flüssig vonstatten.

Bei der Positionierungsgenauigkeit hingegen stellten wir auf unserer Testroute immer wieder fest, dass das A-rival der tatsächlichen Position hinterherhinkte und hin und wieder auch seltsame Neuberechnungen vornahm. Schade, denn die Routingqualität ist an sich gut, und auch an der Kartenansicht wurde merklich gegenüber den Vorgängermodellen gefeilt. So präsentiert sich die Karte zwar immer noch zu kontrastarm, dafür sind jetzt deutlich mehr Details zu erkennen.

Hinzu gesellen sich gut getimte Sprachansagen, die dank Text-to-Speech-Technologie auch Straßennamen beinhalten. Die Signpost-Darstellungen und auch der Fahrspurassistent dürften für unseren Geschmack ebenfalls ein wenig liebevoller gestaltet werden. 99 Euro sind trotz merklicher Schwächen aber ein fairer Preis, zumal das A-rival mit Kartenmaterial für Gesamteuropa und TMC daherkommt.

