Acer beTouch E210 im ersten Check

Wer das beTouch zum ersten mal in die Hand nimmt denkt unwillkürlich an ein Business-Gerät. Denn das Layout mit vergleichsweise kleinem Display und darunter liegender Volltastatur erinnert an die Klassiker aus der Geschäftswelt, etwa gängige Blackberrys oder die Nokia-Modelle E71 und E72.

Doch Kenner von Acer lassen sich von solchen Ähnlichkeiten nicht täuschen, schließlich fährt die Marke bei Smartphones zweigleisig. Unter der Bezeichnung neoTouch kommen die überwiegend für die Business-Klientel gedachten Windows-Mobile-6.5-Modelle heraus, das E210 gehört als beTouch-Vertreter jedoch ins überwiegend an den Bedürfnissen von Privatkunden orientierte Android-Segment.

Doch auch in seiner Freizeit darf man Mailen, Chatten und Posten was das Zeug hält. Und dafür ist die auch mit größeren Händen gut bedienbare, vollwertige Qwertz-Tastatur mit deutlich spürbarem Druckpunkt allemal besser geeignet als ein größerer Touchscreen-Bildschirm.

Das Display muss dem Rechnung tragen, auf dem mit 115 mal 63 Millimetern kompakten Gehäuse, das mit 110 Gramm zudem recht leicht ausfällt. Mit 2,6 Zoll ist es deutlich kleiner als die Anzeigen der meisten reinen Touchscreen-Mobiltelefone, zudem steht es mit 320 x 240 Pixeln Auflösung am unteren Ende der Smartphone-Skala.

Das ist bei Ausflügen ins echte Internet eine Spassbremse, auch wenn das auf dem Messe-Gerät mangels fehlender Wireless-Connectivity nicht nachzuprüfen war. Mit SIM-Karte und entsprechenden kommunikationspartnern versteht sich das beTouch E210 natürlich auf HSDPA und WLAN.

Das Display lässt sich anders als bei den meisten vom Formfaktor vergleichbaren Geräten auch über den berührungsempfindlichen Bildschirm steuern, hier aber ohne Multitouch. Zu den Ausstattungsfeatures gehören beim E210 auch ein GPS-Empfäner, eine 3,2-Megapixel-Kamera und ein FM-Empfänger.

Beim Akku setzt Acer auf ein 1300 mAh-Modell, was angesichts des kleinen Displays für anständige Ausdauerwerte sorgen dürfte. Zu haben ist der gut verarbeitete Acer beTouch E210 für zurückhaltende 250 Euro in schwarz oder silber.

Abseits des Mainstream stellt er für Nutzer eine Alternative dar, die zugunsten besserer aktiver Kommunikationsmöglichkeiten auf Komfort beim Internet-Zugriff verzichten möchten.

