Acer Iconia Tab 8 im Test

© Acer Acer Iconia Tab 8

Jetzt kaufen Pro hochwertige Verarbeitung

hochwertige Verarbeitung Full-HD-Display

Full-HD-Display schneller Atom- Quad-Core-Prozessor

schneller Atom- Quad-Core-Prozessor Stereolautsprecher mit gutem Klang

Stereolautsprecher mit gutem Klang 2 GB Arbeitsspeicher Contra mäßige Ausdauer

mäßige Ausdauer schwache Helligkeit

schwache Helligkeit kleiner Speicher 64,2%

Schick in Schale, vorne wie hinten: Im Test zeigt sich das Acer Iconia Tab 8 als hochwertig verarbeitetes Tablet zum Schnäppchenpreis. Die Rückseite wird überwiegend durch Aluminium bestimmt, einem der edelsten Stoffe in der Smartphone-und Tablet-Fertigung. Die Verarbeitung ist tadellos, der 8-Zöller gibt kein Geräusch von sich, wenn man das Gehäuse zu verdrehen versucht.

Ob sich der vorwitzige, millimeterbreite Absatz zwischen Rückseite und Display zur Schmutzkante entwickelt, kann erst die Zeit zeigen. Auf der Front zumindest schafft Acer mit einer Beschichtung Klarheit - kaum ein Fingerabdruck hinterlässt hier bleibende Spuren.

Umso besser für die Benutzung von Acer Touch Wake Up: Fünf Finger auf dem schwarzen Display ersetzen den Schalter und starten das Tab aus dem Standby direkt mit einer bevorzugten App. Eine zweite Geste funktioniert nur hochkant, wenn beide Hände das Tablet halten und die Daumen das Display berühren. Gut geeignet für eine Reader-App, wenn einem 344 Gramm nicht zu schwer sind. In diesem Fall empfiehlt sich das Acer insbesondere wegen seiner Full-HD-Auflösung, die in dieser Preisklasse nicht üblich ist.

© Acer

Alternativ bietet Acer ein einfaches HD-Display, bei 50 Euro Preisvorteil. Den sollte man aber gut abwägen und seinen Augen das höhere Maß an Schärfe gönnen. Für das bloße Auge erkennbar sind auch die positiven Auswirkungen der Zero-Air-Gap-Technologie: Die Reduzierung der Luftschicht zwischen Display und dem darüber liegenden Schutzglas erhöht die Kontraste und verringert die Spiegelung bei Sonnenlicht. Das bestätigt auch der Displaytest im connect-Labor mit einem sehr guten Glosswert von 133 Prozent. Für den Außeneinsatz eignet sich das Iconia Tab 8 wegen seiner schwachen Helligkeit allerings nur bedingt.

© Acer Macht was her: Der Mix aus Aluminium¬rücken und weißer Front ist gelungen, die Verarbeitung gut.

Stark, aber kurzatmig

Zwei Kameras, auf der Frontseite mit 2, auf der Rückseite mit 5 Megapixeln, liefern bei gutem Licht brauchbare Bilder. Eine LED als Blitzersatz gibt's nicht. Multimedia-Fans kommen dank HDMI und zwei Lautsprechern auf ihre Kosten.

Da beide aber auf derselben kurzen Seite angebracht sind, bringt der Stereoklang allerdings wenig, wenn man einen Film auf dem Tablet ansieht. Was Sinn macht, denn Intels Atom-Quad-Core-CPU ist potent und hält über das übliche Tablet-Maß hinaus auch bei rasanteren Film-und Spielszenen mit.

Als ausgesprochen energieeffizient erweist sie sich aber nicht: Gegenüber anderen 8-Zöllern mit vergleichbarem Akku setzt das Iconia Tab 8 keine Marke und muss bereits nach rund fünfeinhalb Stunden ans Netz.

Speicherverschwendung

Mit Android 4.42 ist das Iconia Tab 8 seitens der System-Software vorne dabei. Neben den Apps für die Acer-Cloud, mit der der eigene PC zum Medienserver wird, und einer Testversion von Office 7 Pro, sind zahlreiche weitere Apps vorinstalliert, sodass letztlich nicht mal 10 des 16 Gigabyte großen internen Speichers für eigene Apps und Daten übrig bleiben; und die Erweiterung per Micro-SD ist laut Acer auf 32 Gigabyte begrenzt.

