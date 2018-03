Acer Liquid Jade S im ersten Test

© Acer Acer Liquid Jade S im Test

Mit dem Liquid Jade S für 299 Euro bringt Acer noch im ersten Quartal eine starke Smartphone-Alternative in die hart umkämpfte Mittelklasse. Das Android-4.4-Modell (ein Update auf Android 5 ist angekündigt), ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und mit einem 5 Zoll großen HD-Display, LTE und einer 13-Megapixel-Kamera bestückt. Für Selfies ist eine 5-Megapixel-Kamera auf der Gerätefront zuständig. Beide Kameras lassen sich in Teilfunktionen sogar per Sprache steuern.

Für Begeisterung beim Tester und sicherlich auch bei den zukünftigen Käufern sorgt die gelungene Verarbeitung und der angenehme Formfaktor mit einem lediglich 8 Millimeter hohen Kunststoffgehäuse. Dieser ist bereits vom Liquid Jade Plus (Test) bekannt.

Acer Liquid Jade S: Viel Power für wenig Geld

Die 64-Bit-Plattform Mediatek MT6752M mit Octa-Core-CPU soll mit 1,5 GHz für ein flottes Bedientempo und in Verbindung mit den 2 GB Arbeitsspeicher auch für verzögerungsfreies Multitasking sorgen. Besonders viel Mühe hat sich Acer zudem bei der Benutzeroberfläche gegeben, die sich einfach bedienen lässt. Hier gibt es etwa mit Quick Mode verschiedene Darstellungsoptionen, von simpel bis umfangreich - da sollte für jeden Nutzer etwas dabei sein.

Neben dem Nano-SIM-Karten-Slot findet sich ein weiterer Kombislot, der sich für eine zweite Nano-SIM- oder alternativ für eine Micro-SD-Speicherkarte nutzen lässt, um die internen 16 GB zu erweitern. Auch sonst hat das Liquid Jade S weitere Goodies wie etwa die kostenlose Offline- Navigaton Acer Nav oder auch Acer Extend zu bieten. Bei Letzterem lässt sich das Smartphone über den PC bedienen.

Acer Liquid Jade S: Pro

schickes Gehäuse

gute Verarbeitung

gelungene Benutzeroberfläche

einfache Bedienung

feines 5-Zoll-Display mit HD-Auflösung

günstiger Preis

LTE

Octa-Core-Prozessor

umfangreiche Ausstattung

Dual-SIM-Funktion

erweiterbarer Speicher

Acer Liquid Jade S: Contra

einfache Kunststoffrückseite

