Acer Liquid Jade Z Plus im Test

Vom Smartphone Acer Liquid Jade Z Plus, das wir hier im Test haben, dürfte bisher kaum jemand gehört haben – es ist weder über viele Kanäle erhältlich noch übermäßig in der Werbung präsent. Dabei kann sich das Dual-SIM-Smartphone sehen lassen. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff mit einer rauen, stoffähnlichen Textur, die sich gut anfühlt und unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken ist.

Verzierungen werten das Gehäuse des Liquid Jade Z Plus zusätzlich auf: Das runde Lochraster für den Lautsprecher über dem Display fällt sofort ins Auge, das gleiche gilt für die hervorstehende Kameralinse auf der Rückseite.

© Weka/ Archiv Die zahlreichen Software-Extras sind in dieser Preisklasse ungewöhnlich.

In der Hosentasche spürt man das Acer Jade Z Plus kaum: Für einen 5-Zöller ist es nicht nur sehr kompakt, sondern mit 110 Gramm auch außerordentlich leicht. Das Display zeigt klassenübliche 1.280 x 720 Pixel und ist nicht besonders hell, die gemessene Leuchtkraft von 321 Candela bewegt sich aber noch in einem akzeptablen Rahmen. Das gleiche gilt für den Mediatek-Prozessor, ein Vierkerner mit maximal 1,5 Ghz und 2 GB Arbeitsspeicher, der genug Power hat, um eine flüssige Bedienung im Alltag zu gewährleisten.

Die 13-Megapixel-Kamera des Acer Jade Z Plus taugt vor allem als Schönwetterknipse: Bei guten Lichtverhältnissen sind scharfe Aufnahmen möglich, sobald es dunkler wird, kippt die Qualität und starkes Rauschen macht die Fotos unbrauchbar. In dieser Preisklasse ist das aber ein typischer Befund.

© Weka/ Archiv Mit „Acer NAV“ ist sogar ein Offboard- Navi von Tomtom vorinstalliert.

Ungewöhnlich groß fällt dagegen der interne Speicher aus: Von 16 GB stehen dem Nutzer knapp 11 GB zur Verfügung, der Rest wird vom System und von den vielen Zusatzprogrammen belegt, die Acer vorinstalliert, unter anderem eine Navi-App von Tomtom („Acer NAV“), die die Karten auf dem Gerät speichert und daher auch ohne Datenverbindung funktioniert. Weniger gefallen hat uns dagegen das installierte Betriebssystem: Acer setzt auf das mehr als ein Jahr alte Android 4.4.4, während auf vielen, auch günstigen Smartphones schon Version 5 läuft.

Solide Mittelklasse

Der Kartenschlitten für die beiden Nano-SIMs lässt sich auf der linken Seite problemlos aus dem Gehäuse ziehen. Acer ordnet die Steckplätze hintereinander an, dabei kann man in den vorderen alternativ auch eine Micro-SD-Karte einlegen – man muss sich also entscheiden zwischen der zweiten SIM und mehr Speicher. Die Funkeigenschaften sind durch die Bank überzeugend, im UMTS-Netz holt das Acer Jade Z Plus sogar die volle Punktzahl.

© Weka/ Archiv Die Verwaltung der zwei SIMs ist kinderleicht, LTE ist mit beiden Karten möglich.

Von der Ausdauer sollte man sich dagegen nicht zu viel erwarten, die Laufzeit von 5:14 Stunden bringt einen nur knapp über den Tag. In der Summe ist das Acer Jade Z Plus ein solides Mittelklasse-Phone, das zwar nicht heraussticht, mit dem großen Speicher und dem leichten Gehäuse aber ein paar Alleinstellungsmerkmale mitbringt.

