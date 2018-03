© Acer Acer Liquid Z5

Acer Liquid Z5: Erster Eindruck

Das Acer Liquid Z5 will mit günstigen 169 Euro die Mittelklasse aufmischen. Die Chancen stehen gar nicht schlecht, denn das Modell mit Android-4.2.2 hat so einiges zu bieten.

Etwa die bewährte Mediathek-Plattform MT6572 mit 1,3 GHz schnellem Dual-Core-Prozessor und praktischer Doppel-SIM-Funktion. Dazu gesellt sich eine Zusatztaste zentral auf der Rückseite, die für verschiedene Funktionen konfiguriert werden kann. Dieses Prinzip hat LG mit dem G2 salonfähig gemacht und beim neuen G Flex fortgeführt.

Kleine Abstriche muss der Käufer allerdings beim Display machen. Die Anzeige ist mit 5 Zoll zwar groß, doch die Auflösung mit 480 x 854 Pixeln für diese Bildschirmdimension etwas knapp, was die Darstellung im Nahfeld ein bisschen grob erscheinen lässt.

LG L9 II im Test

Auch der interne Nutzerspeicher war beim Vorseriengerät mit 1,7 GB knapp bemessen. Angesichts des günstigen Preises sind diese beiden Mankos allerdings akzeptabel.

Viele Features an Bord

Als weitere Besonderheit in dieser Preisklasse hat das Liquid Z5 nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher samt DTS-Soundoptimierung an Bord. Wie die Kombination in der Praxis klingt, konnten wir allerdings noch nicht richtig ausprobieren. Die 5-Megapixel-Kamera soll dank des BSI-Sensors besonders viel Licht einfangen und so auch bei schlechteren Lichtverhältnissen gute Bilder abliefern.

Diese Handys kommen im Februar

Optional ist zudem ein praktisches Flip-Cover mit Sichtfenster erhältlich. Die Acer Float genannte Benutzeroberfläche orientiert sich stark am Android-Original und lässt sich problemlos bedienen. Zudem gibt es vier vordefinierte Quick-Mode-Profile. Den mit Spannung erwarteten Volltest des Acer Liquid Z5 werden wir zeitnah liefern.

Acer Liquid Z5: Ausstattung

+ nettes Design+ 5-Zoll-Display+ Dual-SIM-Funktion+ UMTS, HSPA++ Stereo-Frontlautsprecher+ 5-MP-Kamera+ UKW-Radio- nur Android 4.2- fest verbauter Akku- niedrige Auflösung für Displaygröße- kein LTE

Acer Liquid Z5: Bedienung

+ zusätzliche Funktionstaste auf der Rückseite+ Micro-SD-Slot- kleiner interner Speicher

Acer Liquid Z5: Kaufen oder Warten?

Das schön designte Acer Liquid Z5 bietet einige interessante Features wie nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher oder eine auf der Rückseite angebrachte und konfigurierbare Zusatztaste. Schwächen des Liquid Z5 sind die niedrige Auflösung des Displays und der kleine interne Speicher, der sich aber per Micro-SD erweitern lässt. Dies dürfte bei dem günstigen Einstiegspreis von 169 Euro allerdings verschmerzbar sein.

Technische Daten

Maße: 146 x 74 x 9 mm

Gewicht: 147 g

Display: 5 Zoll, Auflösung: 480 x 854 Pixel

Prozessor: 1,3-GHz-Dual-Core-CPU

Plattform: Android 4.2.2

Speicher: 1,7 GB, per Micro-SD-Karte erweiterbar

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Acer Liquid S1 im Praxistest Mit dem Liquid S1 für 349 Euro bietet Acer ein bezahlbares Phablet an. Der Test zeigt: Wer ein Smartphone mit 5,7-Zoll-Display für so wenig Geld will,…

Testbericht Acer Liquid S2 im Test 86,0% Das Liquid S2 von Acer ist ein prall ausgestattetes 6-Zoll-Phablet und überzeugt im Test mit hochauflösendem Screen,… Testbericht Acer Liquid E3 im ersten Test 68,6% Das Acer Liquid E3 erweist sich im ersten Test als gut ausgestattetes Dual-SIM-Smartphone. Für 249 Euro gibt's einen gut…

Schlanke Linie Acer Liquid Jade Plus im Test 75,0% Das Acer Liquid Jade Plus ist ein zierliches und leichtes Smartphone. Trotz günstigem Preis soll es viel Ausstattung… Hands-on Acer Liquid Jade S im ersten Test Das Acer Liquid Jade S, auf der CES 2015 in Las Vegas vorgestellt, erweist sich im ersten Test als gutes Mittelklasse-Smartphone.