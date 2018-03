Testbericht

AEG Tara 405 LR

von Redaktion connect , Wolfgang Boos

Mit dem neuen Tara legt AEG für 60 Euro ein Telefon mit reichlich Features und ordentlicher Klangqualität in die Regale. Es repräsentiert untere Mittelklasse, bietet also alles, was man zum Telefonieren erwarten darf.