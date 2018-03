AKG K 181 DJ Datenblatt

© Archiv

Sehr praktisch für den DJ-Einsatz in lauten Clubs, wenn man zum Vorhören der Platte nicht von hämmernden Beats gestört werden will. Ohnehin bietet der AKG-Hörer jede Menge Extras, die das Arbeiten am Plattenteller erleichtern: eine Mono-Taste etwa, um beim Hören mit nur einem Ohr nicht nur den linken oder rechten Kanal mitzubekommen. Oder einen Bassregler, der von "small" auf "club-large" gestellt werden kann. Bei "small" geht es schon gut ab, aber im "large"-Betrieb dröhnt der Bass geradezu aus den Membranen. Dann ist er fast brutal, vor allem bei den mörderisch hohen Pegeln, die der Hörer aushält.

AKG K 181 DJ

Hersteller AKG Preis 180.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

