AKG K 340 Datenblatt

In-Ears haben einen großen Vorteil: Keiner wird sie jemals ausleihen wollen. Sie haben aber einen großen Nachteil: Sie müssen exakt passen. Wenn er nicht gut im Gehörgang platziert wird, kann er diesen nicht als Resonanzkörper nutzen und Bass oder Höhen (oder gar beides) gehen verloren. Der K 340 bringt deswegen eine ganze Batterie an Aufsätzen in verschiedenen Größen mit. Zudem punktet er beim Zubehör mit einem kleinen praktischen Aufbewahrungs-Täschen und einem Lautstärkeregler am Kabel. Zuviel Bass kann man ihm nicht vorwerfen; er versucht sich an einem soften Oberbass, der aber durchaus reicht. Dafür fomt er die Höhen nicht zu spitz, sondern bleibt stets geschmeidig und elegant-musikalisch.

Hersteller AKG Preis 80.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

