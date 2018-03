Für AKG verkörpert dieser Hörer bereits den "Einstieg in die Profiklasse".

Wir schauen auf das Etikett und staunen: Der Marktpreis liegt bei 80 Euro. Wir nehmen den versprochenen Wundertäter in die Hand - und staunen abermals: über eine sehr ansprechende, gehobene Verarbeitung.

Zu haben ist der offene Schallwandler einzig in Weiß - ein Wink an die modebewusste iPod-Gemeinde. Das wirkt auf sensible Gemüter sogar fast eine Spur zu gestylt. Haben die AKG-Ingenieure parallel auch den Klang aufgepeppt? Nein, der K 530 wirkt sehr aufgeräumt, analytisch, ohne seine tendenzielle Gutmütigkeit zu verlieren. Ein Begleiter für lange Lauschsitzungen.

AKG K 530

