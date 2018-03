© AKG AKG K 545

Jetzt kaufen Pro Fernbedienung für Smartphones

Fernbedienung für Smartphones angenehmer Halt

angenehmer Halt satte Bässe Contra 80,0%

Anzeige

Sein Styling wirkt so geradlinig wie fesch. Der AKG K 545 kommt ohne Schnörkel und blendendes Zierwerk aus und versprüht lieber zeitlose Eleganz und das in jeder seiner vier Farbvarianten; ein Kopfhörer, mit dem man sich sehen lassen kann - und will. Denn auch seine Ausstattung macht ihn unterwegs zum alltagstauglichen Tausendsassa.

So beherrscht er über die Fernbedienung in seiner abnehmbaren Zuleitung die Steuerung moderner Smartphones ebenso wie die neuerer Apple-Produkte. Das schließt die problemlose Annahme von Telefongesprächen ein.

Kaufberatung: Die besten Kopfhörer bis 300 Euro

Die großzügige Gestaltung des Kopfbügels gewährt angenehmen Halt mit jeder Kopfform und die ohrumschließenden Muscheln liegen dank der satten Polsterung stets angenehm auf. Damit steht endlosen Musiksessions nichts im Weg.

Überdimensionierte Schwingsysteme bürgen im Betrieb für satte, präzise Bässe. Selbst mit höheren Lautstärken bleiben damit klangschädliche Verzerrungen auf geringem Niveau. Zudem unterstützt das geschlossene Bauprinzip Musikfreuden ohne störende Außengeräusche. Ein echter Siegertyp, rundum gelungen - und als K 845 sogar mit Bluetooth erhältlich.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Beyerdynamic Custom One Pro im Test Der Träger des Beyerdynamic Custom One Pro kann sowohl Optik als auch Klang individuell an seinen Geschmack anpassen. Wir haben den HiFi-Kopfhörer…

Vergleichstest Philips Fidelio X1 und Sennheiser Momentum im Test Welche Kopfhörertechnologie sorgt für besseren Klang: offen oder geschlossen? Wir vergleichen zwei besonders antriebsstarke On-Ears im Retro-Look. Testbericht Philips Fidelio X1 im Test Philips präsentiert den X1. Der Kopfhörer soll das neue Zugpferd der Fidelio-Reihe werden. Kann der HiFi-Hörer aber auch klanglich überzeugen? Das…

Kopfhörer Yamaha HPH-Pro 500 im Test Der Yamaha HPH-Pro 500 fällt durch sein knalliges Design auf. Ob auch der Klang des Kopfhörers Aufmerksamkeit verdient, zeigt der Test. On-Ear-Kopfhörer Panasonic RP-HD10 im Test Der Panasonic RP-HD10 glänzt mit hohem Tragekomfort und Hightech-Treibern. Wie die sich auf den Klang des On-Ear-Kopfhörers auswirken, zeigt der Test.