Pro Rund und stimmig Contra Relativ kurze Betriebszeit

Trotz solider Metallbauweise wiegt der On-Ear-Hörer AKG Y 45 BT nur 157 Gramm. Der mit einer vertrauenserweckenden Faltmechanik ausgerüstete Y 45 BT lässt sich in einem Beutel verstauen, der die runde Form der Hörkapseln aufgreift.

Doch die Kompaktheit fordert auch ihren Tribut. Mit nur 8 Stunden Betriebsdauer verspricht AKG Y 45 BT gerade mal ein halb so langes Drahtlos-Vergnügen wie viele Mitbewerber. Dann muss ihn der Nutzer erst mal mit dem mitgelieferten Ladekabel an einen USB-Port anschließen (Netzteile sparen sich die Hersteller inzwischen in seltener Eintracht).

Ansonsten fehlt es an nichts. Der AKG Y 45 BT ist wie in diesen Kreisen üblich ein vollwertiges Headset und kann mit mit der entsprechenden Taste sogar Telefonanrufe annehmen. Klanglich setzt AKG auf ein in sich stimmiges Klangbild. Er spielte richtig satt im Bass, trug aber nicht zu dick auf. Show-Effekte wie fette Bässe oder aufbrausende Höhen verkniff er sich tugendhaft. Die Räumlichkeitsdarstellung gelang dem AKG für einen geschlossenen Hörer sehr ordentlich. Dabei ging er allerdings sparsam mit Transparenz und Auflösung um.

