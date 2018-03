Aktivlautsprecher Nubert NuPro A20 Datenblatt

Gut Ding will Weile haben: Eine Aktivbox zu bauen, ist schon seit Jahren ein erklärtes Ziel von Günter Nubert. Ob ihrer Neutralität sind Passivboxen von Nubert nämlich auch als Studiomonitore durchaus beliebt, und was liegt da näher, als diese Klientel auch mit der dort als Standard etablierten Technik zu beglücken? So weist der Name NuPro für die nun startende Serie auch auf den professionellen Anwender hin.

Mit 530 Euro Paarpreis für eine mittelgroße Kompaktbox ist die Nubert NuPro A20 aber auch für HiFi-Anwender äußerst interessant. Enthält sie doch nicht nur die passenden Digital-Endstufen - jeweils zwei pro Box -, sondern auch eine digitale Weiche nebst Klangregelung sowie für PC-Anwender einen USB-Eingang. Dieser überträgt die Daten verlustfrei zur einen Box, wo sie gewandelt und analog an die andere weitergegeben werden.

Mit den seit langen Jahren optimierten Nubert-typischen Chassis erreicht diese Kombination eine Neutralität, die selbst die Messgeräte des AUDIO-Labors an ihre Auflösungsgrenze brachte. Besondere Aufmerksamkeit widmete Nubert dabei dem Bassbereich: Mit der Aktivweiche konnte er der kompakten NuPro A20 mehr Basstiefe abringen als bei ihrem Gehäuse akustisch üblich. Damit der Konus nicht überfordert wird, begrenzt der DSP auch den Tiefbasspegel, bevor Verzerrungen entstehen können.

Messen

Wenn es einen Wettbewerb für die linearste Box gäbe, hätte ihn die Nubert NuPro A20 zweifelsohne gewonnen. Dabei glänzt sie auch mit einem größenbezogen hervorragenden Tiefgang bis 38 Hz. Lediglich im Oberbass zeigt sie Klirr, wird aber bei zu hohem Eingangspegel durch den Limiter vor Schaden und Störgeräuschen effektiv geschützt. Dieser reagiert auf Musiksignale anders als auf den Mess-Gleitsinus, weshalb eine sinnvolle Maximalpegelangabe unmöglich war. Der realisierbare Pegel hängt auch stark von der Stellung des in weiten Bereichen regelbaren Basspotentiometers ab, das gleichzeitig das Ortsfilter für die Nubert darstellt und auch bei ungünstiger Platzierung in einer Raumecke ausreichend Bassabsenkung bietet.

Der Trick mit dem Bass

Wer mal richtig erstaunte Zuhörer erleben will, legt bei der NuPro A20 einen basskräftigen Track ein. Zum Beispiel "Way Down Deep" von Jennifer Warnes ("Bass Fire", Zounds-Gold-CD) - man will es schier nicht glauben, dass dieser satte, tiefe und völlig lockere Bass aus diesem kompakten Aktivisten kommt: Eine solche Vorstellung wäre einer voluminösen Standbox durchaus würdig. Wenn man denn nicht zu laut dreht - denn auch die Aktivtechnik muss die Grenzen der Physik respektieren.

Tonal ist die Nubert NuPro A20 auf der neutralen Seite: Wunderbar ausgewogene Klänge offerierte sie bei Smetanas "Moldau" (Susskind, MFSL), ließ die Musiker aber den Zuhörer auch deutlich anspielen. Bei schwierigen CDs, wie der 1989er Einspielung der "Rocky Horror Picture Show" mit Meat Loaf, hätte man sich trotz des zackigen Timings einen Tick mehr Ruhe und Sanftheit gewünscht. Das ändert aber nichts: Die Nubert NuPro A20 ist ein ganz großer Wurf.

Nubert NuPro A20

Hersteller Nubert Preis 570.00 € Wertung 77.0 Punkte Testverfahren 1.0

