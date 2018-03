Alcatel One Touch Idol Alpha 6032X im Test Datenblatt Wertung

Wir haben das Alcatel One Touch Idol Alpha 6032X im Test. Im Web ist das gute Stück schon ab 300 Euro zu haben. Und dafür bekommt man keine Massenware, sondern ein ganz besonderes Smartphone serviert.

Optische Highlights beim Idol Alpha 6032X

Bereits die Verpackung kann sich sehen lassen: Statt in einem Karton wird das Idol Alpha in einer geprägten Metalldose ausgeliefert. Die ist wie das Testgerät in der Farbe "Soft Gold" lackiert; alternativ ist das Phone auch in dem dunklen Farbton "Slate" erhältlich.

So weit, so gut - aber die Verpackung verschwindet schnell im Schrank. Kann das Idol Alpha haptisch halten, was die feine Verpackung verspricht? Es kann: Das UMTS-Modell gefällt mit flacher Bauform, sehr schmalen Displayrändern und einem Geräterahmen aus Metall.

Bestenliste: Die zehn besten Smartphones

Optisches Highlight sind die ober- und unterhalb des Displays eingefügten durchsichtigen Elemente, die je nach Anwendung auch beleuchtet werden. Im unteren Teil sind die Symbole für die darüberliegenden Sensortasten mit den Android- eigenen Funktionen zu sehen. Ein dickes Lob geht also an die Designer - da stört es auch nicht, dass die Rückseite aus Kunststoff besteht.

© Alcatel One Touch Edler Auftritt: Das Idol Alpha wird in einer schicken Metalldose ausgeliefert.

Strahlendes Display

Neben der schönen Optik des Idol Alpha sticht, im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem das tolle Display heraus. Die Anzeige misst 4,7 Zoll in der Diagonalen und löst mit 720 x 1280 Pixeln in HD auf. Auch die Pixeldichte von 313 ppi kann sich sehen lassen. Dazu gesellt sich eine fantastische Helligkeit von 450 cd/m2, die das Idol Alpha auch zum Einsatz im Freien prädestiniert. Die Darstellung ist durch die Bank brillant und kontraststark, die Inhalte werden zudem recht natürlich wiedergegeben.

Flott, aber mit Mankos

Doch leider ist nicht alles Sonnenschein. Über den fest verbauten Akku und den nicht erweiterbaren Speicher kann man sicherlich noch hinwegsehen, schließlich bringt das Idol Alpha über 12 GB freien Nutzerspeicher mit. Doch dass für den Kopfhörerbetrieb ein Adapter von Micro-USB auf eine Klinkenbuchse benötigt wird, dürfte die Leidensfähigkeit mancher Nutzer doch überstrapazieren. Da hilft es auch nichts, dass der entsprechende Adapter zusammen mit einem dumpf klingenden In-Ear-Headset zum Lieferumfang gehört.

Lücken gibt es auch in der Disziplin Connectivity zu entdecken, denn mit LTE und NFC kann das Idol Alpha nicht dienen. Dafür überzeugt die Performance, denn der 1,2 GHz schnelle Quad-Core- Prozessor MT6589 aus dem Hause Mediatek sorgt in Verbindung mit dem 1 GB großen Arbeitsspeicher für ein flottes Bedientempo ohne großartige Wartepausen. Da kommt im Alltag auch ohne High-End- Plattform richtig Freude auf.

Lichtblick: die Kamera

Einen richtig guten Eindruck konnte zudem die 13-Megapixel- Kamera im Test hinterlassen. Bei guten Lichtverhältnissen schießt sie richtig feine Bilder und bietet neben einem Fotolicht und einem Autofokus auch eine flotte Auslösezeit für Schnappschüsse. Dazu gibt es einen HDR- sowie einen Panorama-Modus, Videos werden in Full-HD-Auflösung aufgezeichnet.

Bildergalerie Galerie Testbericht Alcatel One Touch im Test Preis: 369 Euro Maße: 140 x 67 x 8 mmGewicht: 120 Gramm

Schwache Laborergebnisse

Weniger überzeugend sind die Ergebnisse aus dem connect-Labor - hier musste das Idol Alpha reichlich Federn lassen. Während die Gesprächszeiten mit bis zu 17:32 Stunden im GSM-Betrieb und knapp sieben Stunden im UMTS-Einsatz noch richtig gut sind, fällt die Ausdauer im praxisnahen Mischbetrieb mit etwas über fünf Stunden schwach aus und ist wohl ein Tribut an das hell leuchtende Display. Die Akustik ist zudem in beiden Richtungen etwas verrauscht und die Sende- sowie Empfangsqualität sowohl bei GSM als auch bei UMTS nur befriedigend.

Mehr Schein als sein

In der Summe kann das Idol Alpha 6032X von Alcatel One Touch leider nur bedingt überzeugen. Das tolle Design und das hervorragende Display wiegen die Schwächen bei der Ausstattung und den Laufzeiten für anspruchsvolle Anwender nicht auf. Wer jedoch kompromissbereit ist und ein optisch wirklich attraktives Smartphone mit dem besonderen Kick sucht, sollte sich das Idol Alpha einmal näher anschauen.

