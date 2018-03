© Aldi-Nord Aldi-Nord-App

Aldi-Nord-App

Version: 2.8 (iOS), 2.0.8 (Android)

Betriebssystem: iOS, Android

Preis: kostenlos

Downloadlink: iTunes / Google Play

Testurteil

iOS: befriedigend (68 von 100 Punkten)

Android: befriedigend (72 von 100 Punkten)

Bei der Einkaufs-App von Aldi Nord wurde leider wenig Wert auf gute Benutzerführung und Struktur gelegt. Die Anwendung ist unübersichtlich aufgebaut, die Schriftdarstellung ist zu klein geraten. Dafür bietet die Aldi-App aber sämtliche Features, die der Kunde für die Suche nach Schnäppchen und die Organisation des nächsten Einkaufs braucht.

Ein praktischer Filialfinder mit In-App-Karte ist vorhanden, zusätzlich zur Listendarstellung ist auch der Angebotsflyer der kommenden Tage bzw. Woche integriert. Allerdings sind in der Listendarstellung nicht alle Angebotsprodukte aus dem Prospekt verfügbar. Dafür kann man bei Aldi Nord seine Favoriten per Mail weiterempfehlen, und mit der praktischen Erinnerungsfunktion verpasst man auch nicht den Verkaufsstart der neuesten Technikschnäppchen. Zwar kann man seinen Einkaufszettel nicht per Mail oder SMS verschicken und die Liste beim Einkauf nicht abhaken, dafür rechnet die App aber automatisch den Gesamtpreis des Einkaufs aus.

Auf iOS kann man die Einkaufsliste außerdem sortieren, leider fehlt diese praktische Funktion auf Android. Einen Barcode-Scanner bietet die App von Aldi Nord nicht, aber zumindest QR-Codes können ausgelesen werden und der Kunde erhält so Informationen z.B. über die Herkunft von Fleischprodukten.

