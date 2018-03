Allryder & Waymate im Test

© Door2Door Die App Allryder ist auf den Nahverkehr spezialisiert.

Seit wir Waymate 2013 erstmals ausprobiert haben, hat sich viel getan. Door2Door-Mitgründer und CEO Maxim Nohroudi hatte damals angekündigt, sein Ziel sei es, die App weltweit einsetzbar zu machen. Der erste Schritt in diese Richtung war, die App zugunsten der Benutzerfreundlichkeit zu teilen: Waymate, inzwischen eine reine Web-Applikation, kümmert sich jetzt um den Fernverkehr, Allryder als "urbane Navigations-App" um den Nahverkehr.

Allryder funktioniert in allen deutschen Großstädten von Berlin über Hannover und München bis Wuppertal und verbindet öffentliche Verkehrsmittel mit den Carsharern Car2go und DriveNow, mit Taxis und dem Fahrradverleih Nextbike. Allryder kalkuliert Preise und Zeitbedarf für die Fahrt und präsentiert Reisealternativen so, dass sie vergleichbar sind.

Allryder kennt den Nahverkehr

Und das geht so: In den Einstellungen wählt man sich seine Verkehrsmittel aus. Wer zum Beispiel nicht Taxifahren will, deaktiviert diese Option. Dann gibt man die Startadresse ein oder wählt den per GPS festgestellten aktuellen Standort. Sind das Ziel und die Abfahrtszeit hinterlegt, stellt Allryder alle Alternativen grafisch dar und informiert über Kosten und Dauer der Fahrt. So gibt es für die Strecke von Stuttgart, Leharstraße 8, ins nahegelegene Esslingen fünf Möglichkeiten: Dreimal ÖPNV mit 42 bis 47 Minuten Dauer und Kosten von 3,70 Euro, ein Carsharing-Angebot von Car2go mit 37 Minuten für 9,57 Euro und das Taxi mit 28 Minuten Fahrzeit zum Preis von 35,98 Euro.

Der Zeitunterschied zwischen Carsharing und Taxi resultiert wohl aus der kalkulierten Übernahmedauer für Carsharing-Autos. Auf dem Fußweg zur Stadtbahn kann man sich über das verknüpfte Google Maps leiten lassen, den Car2go-Smart reserviert man aus Allryder heraus über die Car2go-App. Diverse Taxirufnummern wählt man per Fingertipp. Allryder ist einfachst zu bedienen, übernimmt Adressen aus Kontakten und hat seine Infos zackig parat. Das Buchen von Nahverkehrstickets aus der App heraus funktioniert allerdings nicht, und wer etwa von Stuttgart nach Hamburg möchte, muss Waymate konsultieren.

© connect Für den Fernverkehr im In- und Ausland hat Door2Door das browserbasierte und kostenlose Waymate im Angebot.

Waymate funktioniert international

Waymate läuft nur im Browser und bietet oft so viele Alternativen, dass ein mittelgroßer Screen wie der des iPhone 5s kaum ausreicht; Tablets oder Notebooks sind da besser. Stark: Waymate errechnet sogar internationale Verbindungen. Im Inland findet man Flüge und schnelle oder günstige Bahnverbindungen (Sparpreise eingeschlossen), Fernbusangebote und Mitfahrgelegenheiten bei der Mitfahrzentrale BlaBlaCar.

Buchen lässt sich ganz einfach online. Mit Allryder und Waymate hat Door2Door zwei pragmatische Routing-Möglichkeiten im Köcher. Die hier eingebundenen Verkehrsmittel umfassen fast alles, was es gibt, die vorgeschlagenen Strecken sind praxisgerecht und berücksichtigen noch dazu die unterschiedlichen Ansprüche von Jung und Alt.

