Das Amazon Fire HDX 8.9 ist eine echte Alternative zu den iPads und hochwertigen Android-Tablets: Das seit Herbst 2014 verfügbare Flaggschiff der neuen Fire-Serie bietet eine starke Grafik, dank starkem Snapdragon-Chip eine flotte Performance, ist mit und ohne Kabel kommunikativ und vor allem ausdauernd. Zum Verständnis: Amazon nennt seine Tablets mit Farb-Displays ab sofort Fire und verzichtet auf den Zusatz Kindle, den der Vorgänger des Fire HDX 8.9 noch trug.

Ausstattung: Kamera und Speicher

Bei der Hauptkamera auf der Rückseite (8 Megapixel) war Amazon nicht knickrig und hat eine LED zur Ausleuchtung spendiert. Die Frontkamera löst mit einem knappen Megapixel auf, für Video-Chats genügt das. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Speichergrößen: 16, 32 und 64 GB. Mit der 64-GB-Version ist das Fire HDX 8.9 das Amazon-Tablet mit dem größten internen Speicher. Von der 16-GB-Version würden wir angesichts der Medienvielfalt des Amazon-Angebots aus Büchern, Musik und Filmen eher abraten. Denn der Speicher des HDX 8.9 lässt sich nicht per Speicherkarte erweitern.

Funkausstattung: WLAN und wahlweise LTE

Das getestete Fire HDX 8.9 kam ohne LTE, ist aber auch mit LTE erhältlich. Im WLAN gewährt der neue Wifi-ac-Standard im Idealfall hohe Bandbreiten. Per Miracast lassen sich Fotos, Videos und gestreamte Serien aus Amazons Prime-Angebot Instant Video drahtlos auf den Fernseher streamen. Wenn das hauseigene WLAN Streaming und gleichzeitige Inhouse-Übertragungen nicht hergibt, dann kann man die Display-Inhalte über den Micro-USB-/Slimport auf den Fernseher bringen.

Größe und Gewicht

Mit knapp 9 Zoll wagt sich auch Amazon an das ungewöhnliche Format und liegt mit dem Fire HDX 8.9 wie das neue Google-Tablet Nexus 9 (Test) in der Mitte zwischen den prototypischen Tablet-Größen von 8 und 10 Zoll. Ob 9 Zoll der optimale Kompromiss sind, werden letztlich die Käufer entscheiden. Im Test gefiel die Größe jedenfalls gut. Es ist schön groß und doch noch handlich. Der Unibody aus einer Materialkonstruktion mit Magnesium, Glas und Nylon ist robust, fühlt sich gut an und liegt mit 374 Gramm näher am iPad mini 3 mit 337 Gramm (Test) als am iPad Air 2 mit seinen 449 Gramm (Test).

Gehäuse und Display: Kampf der Minimalisten

Bei einer Dicke von zehn Millimetern ist das Amazon Fire HDX 8.9 deutlich dicker als das iPad Air 2 von Apple. Qualitativ gewinnt die Darstellung aber auch hier dank besserer Kontraste, die zu einem in der Summe überragenden Ergebnis der Displaymessung beitragen.

© connect Das Display des HDX 8.9 ist mehr als gut, wie schon das Display-Diagramm verrät. Nicht perfekt ist einzig das Kontrastverhältnis im Dunkeln, das aber durch hervorragende Werte unter Bürobedingungen und bei Tageslicht mehr als kompensiert wird. So kommt das HDX 8.9 auf ein durchschnittliches Kontrastverhältnis von 1:529.

Displaymessungen

Kontrast bei <1 Lux: 1:779

Kontrast bei 500 Lux: 1:1051

Kontrast bei 20 000 Lux: 1:80

Displayhelligkeit: 480 cd/m2

Das connect-Labor liefert auch eine Erkenntnis zur Farbtreue des Displays: Messtechnisch sind minimale Abweichungen bei der Gründarstellung feststellbar. Die sind aber so gering wie bei kaum einem anderen Tablet. Für Interessierte: auch geringer als beim iPad Air 2 (Test). Die Voraussetzungen, das Fire HDX 8.9 in Bereichen einzusetzen, in denen es auf hohe Farbgenauigkeit ankommt, sind also gut. Die Auflösung des Displays beträgt 2560 x 1600 Pixel.

Labormessungen: Überragende Ausdauer

Die finale Disziplin, eine gute Ausdauer bei hoher Leistung, ist eine Herausforderung für alle Tablets, gleich welchen Herstellers. Hier hat Amazon technisch gut gewählt: Das Gespann aus einer leistungsfähigen Snapdragon-805-CPU mit Adreno-Grafik von Qualcomm verlangt dem Akku nur das Nötigste ab, sodass es das Fire HDX 8.9 im für alle connect-Tests gleichen Testszenario aus Textverarbeitung, Internet sowie Video auf überragende 10:20 Stunden bringt - da sehen viele Android-Tablets deutlich schlechter aus. Überflügelt wird das Fire HDX 8.9 in dieser Disziplin allerdings von Sonys 8-Zöller Xperia Z3 Tablet Compact (Test). Preislich nehmen sich die beiden bei einem Preis ab 379 Euro indes nichts.

