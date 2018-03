© AntennaPod Antennapod: Das jederzeit einblendbare Menü ist das Herzstück der App.

Wenn eine App in Googles Play Store nichts kostet, bezahlt man normalerweise mit seinen Daten, im besten Fall "nur" durch Werbung. Das ist bei AntennaPod anders: Eine aktive Gemeinde freiwilliger Entwickler unter deutscher Federführung hält den Podcast-Client als Open Source Software am Laufen - das ist für sich genommen schon herausragend.

Doch auch in Sachen Funktionalität und Bedienung braucht sich AntennaPod nicht hinter kommerziellen Produkten zu verstecken. Die üblichen Verdächtigen unter den Funktionen von Podcast-Clients sind da: So lassen sich die Abspielgeschwindigkeit und andere Abspieloptionen durch langen Druck im Player variieren, wofür ein - ebenfalls kostenloses - Plugin installiert werden möchte; vorhandene Abonnements können sowohl lokal als auch über Dropbox und Google Drive bzw. aus E-Mail-Anhängen per OPML-Datei importiert werden.

Die App Antennapod bietet eine gute Balance zwischen Feature-Vielfalt und Bedienbarkeit und ist auch für Einsteiger eine echte Empfehlung.

Preis: kostenlos

Link: Antennapod im Play Store

