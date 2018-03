Apple iPad Pro 9.7 im Test iPad Pro 9.7: Kamera, Dual-SIM und Zubehör

© Apple Apple iPad Pro 9.7.

Jetzt kaufen EUR 592,00 Pro automatische Anpassung der Farbtemperatur (TrueTone)

automatische Anpassung der Farbtemperatur (TrueTone) helles Display mit großem Farbraum

helles Display mit großem Farbraum hervorragender Tablet-Sound

hervorragender Tablet-Sound aktuelle iPhone-Kamera, 4K-Videoaufnahmen

aktuelle iPhone-Kamera, 4K-Videoaufnahmen schlank und leicht

schlank und leicht Design und Verarbeitung hochwertig

Design und Verarbeitung hochwertig Smart-Connector

Smart-Connector LTE (optional) Contra keine Unterstützung für 3D-Touch

keine Unterstützung für 3D-Touch Touch-ID auf Stand des Vorgängers

Touch-ID auf Stand des Vorgängers nur 2 GB RAM

nur 2 GB RAM teuer Fazit connect-Testurteil: gut (398 von 500 Punkten) 79,6%

Anzeige

Dünner konnte das iPad eigentlich auch nicht mehr werden, obwohl Apple hier weiter für Überraschungen gut sein dürfte. Äußerlich unverändert zum iPad Air 2 (Test) hat das iPad Pro 9.7 trotzdem mehr Neues zu bieten als jemals ein iPad zuvor. Apple hat sowohl die Highlights des erst im Herbst vorgestellten iPad Pro (Test) in dessen kleinen Bruder gepackt, als auch die aktuell beste iPhone-Kamera. Trotz fehlender 3D-Touch-Unterstützung gibt es mit dem ersten DCI-P3-Display in einem iOS-Device noch einen Obulus obendrauf.

TrueTone-Display, TrueTone-Blitz

Dass blaues Licht ein regelrechter Muntermacher ist, ist grundsätzlich nicht neu. Die wichtige Erkenntnis beeinflusst seit geraumer Zeit auch die Entwicklung von Tablets und E-Readern. So auch bei Apple: Mit iOS 9.3 ergänzt Apple geräteübergreifend einen Night-Shift-Modus, der temporär oder nach Zeitplan blaue Lichtwellen reduziert, um die schlafhemmende Wirkung beim abendlichen Lesen auf Smartphone oder Tablet zu mindern. Das neue iPad Pro 9.7 reduziert die blauen Lichtwellen zudem intelligent nach einem natürlichen Vorbild: der Lichtreflexion von Papier unter verschiedenen Leuchtmitteln. Die maßgebliche Info liefern zwei Vier-Kanal-Umgebungslichtsensoren beidseits der FaceTime-Kamera.

© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel connect gut

Wie schon bei den 4K- und 5K-Displays der jüngsten iMacs vollzieht Apple mit dem ersten TrueTone-Bildschirm außerdem einen Wechsel vom engeren sRGB-Farbraum auf einen größeren, DCI-P3-basierten, den auch die digitale Filmindustrie einsetzt. Vergleicht man ihn mit einem dritten Farbraum, dem aus Fotografie und Druckvorbereitung bekannten Adobe RGB-Gamut, tendiert DCI-P3 weniger zu blau-grün und stattdessen stärker in Richtung gelb-rot; er zeichnet sich durch eine hohe Abbildung der natürlich vorkommenden Oberflächenfarben ab. Was dem ständig verschmierten Bildschirm noch gut täte, wäre eine Fett abweisende Beschichtung, wie sie immer mehr Androiden mittlerweile zu sauberen Displays verhilft.

© Apple Das Apple iPad Pro 9.7 gibt es in verschiedenen Farben.

Prozessor und Speicher

Mit 422 cd/m² ist dieses Retina-Display das hellste der iPad-Familie. Da dessen 2048 x 1536 Pixel schneller zu fluten sind als die 2732 x 2048 Bildpunkte des großen iPad Pro, konnte Apple die Schlagzahl des A9X-Chips leicht absenken, und zwar von 2,24 Gigahertz auf 2,16, wie der Benchmark Geekbench ermittelt.

Gravierender für Parallelprozesse, Videobearbeitung und Spiele ist die Herabsetzung des Arbeitsspeichers von 4 auf 2 Gigabyte - wie im iPad Air 2. Das ist vermutlich der gleichen engeren Raumsituation geschuldet. Beim Wechsel zwischen Apps, dem Laden großer Webseiten und Streamen von HD-Videos ließ der Test keine Verzögerungen erkennen. Die Videobearbeitung wird dagegen je nach Umfang des Materials darunter leiden. Denn das nimmt das iPad Pro 9.7 erstmals mit kontinuierlichem Fokus und bis zu 3840 x 2160 Pixeln auf, oder kurz gesagt in 4K. Wer in der Ausstattung beim Speicher spart (32, 128 und 256 GB sind erhältlich), und die Auflösung von Fall zu Fall herabsetzen will, muss hierfür umständlich in der Einstellungen-App suchen, was allerdings an den Genen von iOS liegt.

Anzeige

Mehr zum Thema Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff.

Werkseinstellungen unter iOS iPhone zurücksetzen: So geht's Sie wollen Ihr iPhone zurücksetzen? Unsere Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie die Werkseinstellungen bei iOS wiederherstellen - und worauf… iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe.

Apple Tablet mit 12,9-Zoll-Display iPad Pro im Test Wie gut ist das Power-Tablet von Apple? Und was bringt das neue Eingabegerät Apple Pencil? Neues Apple-Tablet iPad Pro 10,5 im Praxistest Apple verspricht das schnellste iPad aller Zeiten. Wie gut ist das neue iPad Pro? Die kleinere Version des neuen High-End-Tablets im Hands-On-Test.