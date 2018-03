Apple iPhone 5S im LTE-Test

© Apple iPhone 5S

Das iPhone 5s hat bei den Messungen der Sende- und Empfangsleistung bei GSM und UMTS ohne Zweifel unterdurchschnittlich abgeschnitten. Das iPhone verkauft sich auch ohne Traumwerte. Doch wenn der Käufer es in den Händen hält, zählt die Funkleistung am Ende doch. Zeigt sich das Kult-Telefon den Anforderungen moderner 4G-Netze besser gewachsen? Im schwierigen 2,6-GHz-Band jedenfalls liegt der Unterschied zum Galaxy S4 beim Senden und Empfangen bei wenigen Zehntel Dezibel.

Damit teilen sich die beiden den zweiten Platz in diesem bisher nur an stark frequentierten Hotspots genutzten Band. Das iPhone 5s zeigt aber eine höhere Richtwirkung mit Präferenz zur Seite, etwas Spielen mit der Position des Smartphones kann sich also lohnen. Auch bei den bisher nur von der Telekom genutzten 1,8 GHz ist der Empfang des iPhone 5s abhängig von der Ausrichtung, das Richtdiagramm zeigt deutliche Einbuchtungen. Das gilt umso mehr, als das iPhone im sogenannten Band 3 zusammen mit dem HTC One am unteren Ende der Empfindlichkeits- und Leistungsskala rangiert.

© Connect Die Grafik zeigt die unterschiedlichen Sendeleistungen bei dem iPhone 5S.

Bei Vodafone und O2 und bei der Telekom zumindest im ländlichen Raum sind aber 800 MHz die bevorzugte Frequenz. Und hier spielt sich das iPhone 5s ganz klar auf den zweiten Platz im Testfeld und lässt die Schwierigkeiten bei GSM und UMTS fast vergessen. Mit diesen Ergebnissen ist iPhone- Besitzern ein gut ausgebautes LTE-Netz in ihrem Umfeld und ein Vertrag, der die Nutzung desselben zulässt, zu wünschen.

