Mit dem iPhone SE bringt Apple das längst vergangen geglaubte 4-Zoll-Format zurück. Wer auf das Display schaut, muss sich umgewöhnen, weil Schrift und Tastatur so klein sind. Dafür punktet der Winzling im Test mit einer High- End-Ausstattung und verschwindet problemlos in jeder Hosentasche.

Apple iPhone SE im Test iPhone SE: Display, Speicher, Kamera

iPhone SE

Jetzt kaufen EUR 289,99 Pro Aluminiumgehäuse im markanten Apple-Design

Aluminiumgehäuse im markanten Apple-Design außerordentlich kompakt und leicht

außerordentlich kompakt und leicht hervorragende 12-Megapixel-Kamera inklusive 4K-Videos

hervorragende 12-Megapixel-Kamera inklusive 4K-Videos leistungsstarker Prozessor

leistungsstarker Prozessor sehr gute Akkulaufzeit

sehr gute Akkulaufzeit hervorragende Funkeigenschaften

hervorragende Funkeigenschaften das bisher günstigste Smartphone von Apple Contra das kleine Display ist gewöhnungsbedürftig

das kleine Display ist gewöhnungsbedürftig bei der 16-GB-Variante stehen nur 7 GB zur Verfügung

bei der 16-GB-Variante stehen nur 7 GB zur Verfügung Frontkamera mit nur 1,2 Megapixeln Fazit Connect-Testurteil: gut (417 von 500 Punkten) 83,4%

Wie überschaubar der Markt für kompakte Smartphones ist, merkt spätestens, wer sich auf die Suche nach einem Modell macht, das besonders handlich ist und gleichzeitig eine High-End-Ausstattung bietet. Hier stand das Xperia Z5 Compact (Test) von Sony bisher praktisch allein auf weiter Flur, weil alle anderen Hersteller bei ihren Mini-Modellen nicht nur die Maße, sondern auch die Ausstattung einer Schrumpfkur unterzogen haben. Apple stößt mit dem iPhone SE also in eine Nische vor, die von den meisten Unternehmen bisher vernachlässigt wurde. Ein Erfolg ist damit aber keinesfalls programmiert, denn die Tatsache, dass kaum Modelle angeboten werden, lässt auch darauf schließen, dass die Nachfrage bisher nicht besonders groß war.

Nicht nur die Tastatur ist winzig

Bei Smartphones hat sich eine Diagonale um 5 Zoll herum etabliert, weil das der beste Kompromiss zwischen Komfort und Handlichkeit ist: Die Bedienung mit einer Hand ist gerade noch möglich, gleichzeitig erfolgt die Darstellung von Text und Bild in einer angenehmen Größe. Alles darunter ist gewöhnungsbedürftig, bereits das 4,6-Zoll-Display des Z5 Compact ist für einige Augen eine Herausforderung. Aber das ist ein Riese im Vergleich mit dem 4-Zoll-Display des iPhone SE.

© Weka/ Archiv Links: Das Surfen im Internet macht auf dem kleinen Bildschirm nur begrenzt Spaß. Rechts: Auf dem iPhone SE ist die neueste iOS-Version 9.3 inklusive Night Shift installiert.

Bei dieser Größe ist das Surfen im Internet nicht gerade bequem, die Tastatur außerdem so winzig, dass wir einige Tage gebraucht haben, bis wir in einer guten Geschwindigkeit vertipperfrei schreiben konnten. Wer mit dem iPhone SE liebäugelt, sollte das Gerät daher unbedingt vorher ausprobieren, um eine böse Überraschung zu vermeiden.

Die Vorteile, die mit diesem Komfortverzicht verbunden sind, möchten wir an dieser Stelle natürlich nicht unterschlagen: Das Smartphone passt in jede Hosentasche, ist trotz der kantigen Designsprache extrem handlich und mit 113 Gramm so leicht, dass man es beim Telefonieren kaum in der Hand spürt.

Das Design ist klar an das iPhone 5s angelehnt, ohne die runden Formen der 6er-Generation. Verarbeitung und Design sind Apple-typisch ohne Fehl und Tadel. Uns hat besonders gut gefallen, dass das Kameramodul auf der Rückseite nicht wie bei den 6er-Modellen heraussteht. Ein Grund dafür ist, dass die Apple-Ingenieure mehr Platz zur Verfügung haben, weil das SE mit 7,6 Millimetern etwas dicker ist als 6s (7,1 Millimeter) und 6s Plus (7,3 Millimeter).

