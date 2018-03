Apple iPod Nano 3rd Generation Datenblatt

Es ist Mittwoch, der 5. September 2007. In San Francisco und zeitgleich in London versammeln sich Journalisten aus der ganzen Welt, um einer Ansprache zu lauschen. Aber keinem Staatschef, keinem religiösen Oberhaupt hängt das Publikum wie gebannt an den Lippen. Sondern einem Mann im schwarzen Rollkragenpulli, dem Popstar unter den Firmenchefs. Steve Jobs, oberster Mann bei Apple, präsentiert an jenem Tag wieder Neuheiten. Zum Beispiel, dass man sich bei iTunes nun auch Klingeltöne kaufen kann. Aber auch, dass es brandneue iPods gibt, die natürlich besser sind als alle zuvor.

Klingendes Pfefferminzblättchen

Wie der neue Nano. Seinen vier (rund 150 Euro) oder acht GB (rund 200 Euro) großen Flash-Speicher durchwühlt er in Millisekunden. Und dank Cover Flow steht er dem großen Bruder kaum nach. Mit der nun gedrungenen Form und der Außenhaut aus Metall hat er ein größeres, ebenfalls brillantes Display bekommen. Ingesamt ist der Kleine so putzig geraten, dass man ihn gerne auch als Handschmeichler einsetzt, selbst wenn man keine Musik hört. Film- und Fotowiedergabe? Na klar. Und Spiele? Ja, auch das.

Hörtest

Kurz nach der Markteinführung der drei iPods häuften sich schon die Berichte von neuen D/A-Wandlern. Tatsächlich stecken in Classic und Nano nicht mehr die gewohnten Wolfson-DACs, sondern kleine, Apple-gebrandete Chips. Weitaus wichtiger ist die Frage, ob die iPods auch anders klingen.Der neue Nano beispielsweise zeigt sowohl bei den Messwerten als auch im Hörtest wenig Unterschiede zu seinem Vorgänger - lediglich die Lautstärkebegrenzung ist deutlicher (unter 95 dB).

Apple iPod Nano 3. Generation

