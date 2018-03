Arcam Solo Mini

Der DAB-Tuner bekam eine Teleskop-Antenne spendiert, die Erinnerungen an das gute alte Transistorradio wach werden lässt. Wer in Deutschland (mangels Senderauswahl) auf den digitalen Radioempfang verzichtet, kann dieses, der britischen Kundschaft geschuldete Detail, aber auch abschrauben und sicher verwahren - bis sich hierzulande die Programmsituation bessert.

Von den Kollegen der Computer-Industrie unterscheidet sich der Arcam-Transport jedoch in zwei wichtigen Punkten: Er arbeitet wesentlich fixer und gönnt sich beim Auswurf keine lästigen Gedenksekunden. Zudem schiebt er die Disc so weit aus dem Gehäuse, dass man sie bequem durchs Mittelloch greifen kann, ohne die Datenschicht mit den Fingern zu begrabschen.

An Stelle des üblichen Schubers setzt Arcam ein schlitzförmiges Slot-in-Laufwerk ein, wie es zum Beispiel Apple in seinen Notebooks verwendet.

Für einen vollwertigen CD-Receiver mit Doppeltuner (UKW/DAB) hat es trotzdem gereicht. Und weil in modernen Familien zunehmend andere Quellen eine Rolle spielen, haben die Entwickler im englischen Cambridge auch an die MP3-Fraktion gedacht.

Wer den Solo Mini für rund 1000 Euro ersteht, muss ein Paar Boxen selbst dazu kombinieren. Weil der deutsche Arcam-Vertrieb GP Acoustics auch KEF im Programm hat, dürften beim Händler oft Lautsprecher des BBC-Ausstatters aus Kent neben dem Solo Mini stehen.

Eine schicke Edelbox wie die KEF XQ_10 (Paarpreis: um 1400 Euro) passt auch optisch hervorragend zum eleganten Design des Arcam. Also kombinierte AUDIO zunächst das schwarze Glanzstück mit dem Solo Mini - und war enttäuscht. Marianne Faithfulls Stimme ("Before The Poison", Naive) mangelte es an Grundton. Dafür kamen die Höhen fast überpräsent und ein wenig verzischt; so als würde der Nebensitzer im Konzert ganz leise mit Stanniolpapier knistern.

Das konnte nicht im Sinne der Arcam-Entwickler gewesen sein. Also flugs die edle XQ_10 gegen die größere, aber auch deutlich günstigere iQ_30 (500 Euro) von KEF getauscht, und siehe da: Die Schwächen waren wie weggeblasen. Marianne Faithfull behielt ihr leicht kehliges, verrauchtes Timbre, hörte sich aber deutlich gesünder an - so als hätte die Charaktersängerin ein paar Wochen Urlaub an einem Luftkurort verbracht.

Der XQ_10 fehlte am Arcam zweifellos die Unterstützung durch einen Subwoofer. Außerdem schienen die Endstufen-ICs nicht so recht mit den Lautsprechern klarzukommen. Das zeigte auch die Gegenprobe am Denon-Receiver RCD-CX_1 (siehe Seite 37), mit dem die kleine KEF deutlich besser klang. Gerade kompakte Designboxen sind oft schwieriger zu treiben als große Modelle. Wer die Lautsprecher rein nach der Optik aussucht, hört vielleicht nie, wozu sein Solo Mini akustisch in der Lage ist.