Archos 50 Power im Praxistest

Archos spielt bei seinem 50 Power mit den Urängsten eines Smartphones-Besitzers - Akku leer, Telefon tot - und findet damit eine Marktlücke für das 150-Euro-Phone.

Satte 4000 mAh stehen dem Nutzer des gut in der Hand liegenden 5-Zoll-Smartphones zur Verfügung. Das soll laut Archos für zwei Tage Nutzung reichen. Im Praxistest navigierte das Archos 50 Power dann auch tatsächlich muntere 7 Stunden bei hellem Display, eingeschaltetem GPS und kontinuierlichem Datenstrom via Google Maps durch die Gegend, bis es tatsächlich aufgab. Damit übertrifft das 50 Power durchschnittliche Phones schon mal um 2 bis 3 Stunden oder 50%. Zwei Tage mit weniger anspruchsvoller Nutzung sollten also tatsächlich drin sein.

Diese Zeit wird keineswegs zur Qual, weil das Phone 2 GB RAM, ein natives Android 5.1 einen Mediatek Quad-Core-Prozessor mit 1 GHz Taktung und immerhin 16 GB Speicher mitbringt. Der lässt sich via MicroSD-Karte noch erweitern, falls der Slot des Dual-Sim-Geräts nicht mit einer zusätzlichen Nano-SIM belegt wird.

Das IPS-Display strahlt preisklassenbezogen sehr ordentlich, verarbeitet Wischgesten aber beizeiten etwas hakelig. Sei's drum, irgendwo muss ja der Rotstift angesetzt worden sein. Schließlich lässt sich die Kamera mit 13 Megapixeln auf dem Datenblatt auch nicht lumpen, knipst aber bei hellem Licht naturgemäß deutlich besser als in schummriger Umgebung.

Auf der Suche nach Kritikpunkten werden wir beim - obwohl fest verbauten - etwas knarzigen Rückendeckel fündig, der dafür ganz nett mattiert und griffig daherkommt.

Fazit

Insgesamt zeigt das Archos 50 Power deutlich mehr Licht als Schatten und dürfte angesichts der bescheidenen 150 Euro seine Fans auch bei Einsteigern, Jugendlichen oder Sportlern finden, die das Gerät als prima Navi-Tool nutzen können.

