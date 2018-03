Der Newcomer Astin Trew fertigt in China, bringt aber britische Klangwerte ins Wohnzimmer. So auch der CD-Player At 3000.

Astin Trew At 3000 Datenblatt

Eine Röhre des Typs 6922 von Electro Harmonix schmückt die Ausgangsstufe des CD-Players (für Freaks: Der Typ 6922 entspricht der Spanngitter-Doppeltriode E88CC). Die Verwendung des vermeintlich altmodischen Bauteils auch in Digital-Komponenten macht Sinn: Mit ihrer breitbandigen und dabei sehr rauscharmen Spannungsverstärkung erfüllt sie an der Schnittstelle zwischen Digital/Analog-Wandler und Vorverstärker hervorragend ihren Zweck.

© H.Härle Aufwendige Spannungs-Versorgung und -Stabilisierung, Philips-Laufwerk, Digital/Analog-Wandler von Burr-Brown, Röhren-Ausgangsstufe...

Auf der Digitalseite kommen gleichfalls gut beleumundete Komponenten zum Einsatz. Das Laufwerk (Philips VAM 1202 plus Servo CD 711) und der D/A-Wandler (Burr-Brown PCM 1738) haben sich in unzähligen Playern bewährt. Besonderheit des At 3000: Die interne Datenverarbeitung lässt sich frontseitig oder per System-Fernbedienung auf 24 Bit Wortbreite und 96 Kilohertz Sampling-Frequenz umschalten. Das sogenannte Up-Sampling soll für höhere Daten-Sicherheit bei der Verarbeitung des feststehenden CD-Signals (16 Bit, 44,1 kHz) sorgen.

Dem CD-Spieler At 3000 bleibt der Lorbeer des Preis-Leistungsbesten im Astin-Trew-Terzett: Diese dynamische Gangart, diese grundton-satte Stimmwiedergabe und krachscharfe Raumabbildung bekommen nur ganz wenige seiner Preisklasse hin. Aber viel spannender als die Solo-Auftritte gerieten die Darbietungen des vereinigten Trew-Trios (Endstufe At 5000 und Vorverstärker At 1000 ). Selten durfte der Test-Autor bisher eine 3000-Euro-Kette hören, die in sich so stimmig aufspielte, mit derart harmonischen Farben und selbstverständlich strömendem musikalischen Fluss. Dieser Drei-Klang geht wirklich herrlich ins Ohr.

Astin Trew At3000

Hersteller Astin Trew Preis 1000.00 € Wertung 100.0 Punkte Testverfahren 1.0

