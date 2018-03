Asus V2Je Datenblatt

Große Festplatte mit Sichtschutz

Ist die in der Nähe, hat das Asus einiges zu bieten. Etwa ein mit 1440 x 900 Pixeln sehr hochaufgelöstes Display, das auch in Sachen Kontrast und Helligkeit eine Topfigur abgibt, ohne dafür in Form starker Verspiegelung einen Tribut zu fordern. Wem das Display so noch nicht reicht, der kann das Asus auch per DVI an einen Monitor hängen - die digitale Schnittstelle verhindert dabei Qualitätseinbußen. Vertrauliche Daten sind auf der mit 107 Gigabyte sehr großen Festplatte sicher verwahrt: Ein TPM-Modul hilft bei der Verschlüsselung geheimer Inhalte, ein Fingerprint-Sensor schützt vor neugierigen Zugriffen.

© Archiv Unter vier Augen: Eine 1,3-Megapixel-Kamera im Display-Rand bietet die Möglichkeit zur Video-Telefonie.

Ansonsten kommuniziert das V2Je ausgesprochen gern: Bluetooth und WLAN (a/b/g) sind selbstverständlich, daneben hat das flache Notebook noch ein HSDPA-Modem von Sierra-Wireless eingebaut, das mit einer SIM-Karte bestückt die Verfügbarkeit schnellen Datenzugangs gehörig ausweitet. Ist der Kontakt zum Mobilfunknetz hergestellt, steht auch der Videotelefonie nichts im Wege, denn eine Kamera ist eingebaut. Neben dem DVI-Ausgang bietet das V2Je noch andere Goodies, die es besonders für Medienschaffende interessant machen, etwa einen S-Video- Ausgang, der per Adapter auch Composite-TV-Bilder liefert und einen S/PDIF-Ausgang für digitalen Audio-Ton.

Schickes Arbeitstier

Von der Verabeitung her braucht sich das modern gestaltete Asus vor keinem anderen Kandidaten zu verstecken. Das übliche, an Biederkeit grenzende Understatement normaler Business-Notebooks geht ihm völlig ab. Was die Leistungsfähigkeit angeht, steht das V2Je im Testfeld sehr gut da, fürs Gaming eignet es sich aber genauso wenig wie die Kontrahenten.

Asus V2Je

Hersteller Asus Preis 1599.00 € Wertung 293.0 Punkte Testverfahren 1.0

