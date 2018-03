Asus ZenPad 8 im Praxistest

© Asus Asus Zenpad 8 Display

Jetzt kaufen Pro handliches Format

handliches Format schmaler Displayrand

schmaler Displayrand Blaulichtfilter

Blaulichtfilter Speicher bis zu 128GB erweiterbar

Speicher bis zu 128GB erweiterbar robust

robust austauschbares Backcover

austauschbares Backcover günstiger Preis Contra Speicherkartenfach unter der Abdeckung

Speicherkartenfach unter der Abdeckung wenig interner Speicher

wenig interner Speicher kein Mobilfunk

kein Mobilfunk schwer Vielversprechend

Das kleinere Asus-Tablet ZenPad 8 liegt gut in der Hand, was auch hier wie beim ZenPad 10.0 LTE zum einen an der griffig strukturierten Rückseite liegt, und natürlich am handlicheren Format. In der Praxis wirkte das ZenPad 8 dennoch schwer, obwohl sein Gewicht von 350 Gramm nicht wesentlich vom Durchschnitt für dieses Format abweicht.

Positiv gegenüber dem ZenPad 10​​ fällt bei der Nutzung der schmalere Displayrahmen auf: Der Bildschirm des ZenPad 8 nutzt 73 Prozent der Fläche, beim ZenPad 10 sind es nur 68 Prozent. Darüber hinaus gibt es äußerlich nur wenige Unterschiede: Ein zweiter Lautsprecher fehlt, und die Rückseite macht bei dem 8-Zöller einen besseren Eindruck, weil sie weniger stark nachgibt.​

© Asus Das Asus-Tablet ZenPad 8 im Hochformat

Unterschiede in der Hardware

Die Hardware ist dagegen nur in einigen Punkten identisch: Gleichstand herrscht bei 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und bei der Bildschirmauflösung. Das kleinere Tablet holt aus den 1280 x 800 Pixeln natürlich eine höhere Pixeldichte von 189 dpi heraus; auch hier ergänzt Asus per Software einen Blaulichtfilter. Der Rechenknecht im Zenpad 8 stammt von Mediatek und schlägt einen Takt von 1,3 Gigahertz an.

Wenig Zuspruch findet der um die Hälfte halbierte Speicher von 16 Gigabyte, noch weniger, dass zum Einsetzen einer Erweiterungskarte – auch hier bis zu Größen von 128 Gigabyte möglich – die hintere Abdeckung abgenommen werden muss. Wenngleich die Eigenschaft an sich beim ZenPad 8 zum Programm gehört: Das aufgesetzte Kunststoff-Cover lässt sich abnehmen und durch andere Farben ersetzen.

© Asus Die Zen Clutch wird fest am Tablet angebracht und öffnet sich wie ein Notizbuch. Zum Lesen kann es schräg gestellt werden.

Als hochwertige Alternative gibt es auch die „Zen Clutch“ in Lederoptik. Wie das Zen Case wird sie fest mit dem Tablet verbunden, wodurch die Kombi flacher bleibt als das Tablet in vergleichbaren Hüllen. Zum Lesen lässt sich das Zenpad in der Clutch auch aufrichten.​​

Unabhängig von den zusätzlichen Covern ist das Zenpad bereits ab Werk in drei unterschiedlichen Farbvarianten zu bekommen. Zur Auswahl stehen Dark Grey, Pearl White und Rosé Gold. Die UVP liegt bei 159 Euro, eine LTE-Variante, wie beim Zenpad 10, gibt es nicht​

