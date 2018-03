Der neue Audi A8 im Connectivity-Test

© Audi AG Der Audi A8 L 55 TFSI, den connect testen konnte, kommt mit 340 PS und ist ab 97.000 Euro zu haben.

Vorsprung durch Technik, so lautet seit den 70er-Jahren die eindeutige Markenbotschaft von Audi – und an keinem anderen aktuellen Modell soll sich die Richtigkeit dieser Aussage so gut dokumentieren lassen, wie an der brandneuen Luxuslimousine Audi A8.

Die Ingolstädter wollen bei diesem Technologieträger abseits der Kernkompetenzen Antrieb, Karosserie und Fahrwerk auch in den immer wichtiger werdenden Bereichen Assistenzsysteme, Connectivity, Navigation und Infotainment die Messlatte auf ein komplett neues Niveau heben und so teils deutlich mehr als die Modelle der Mitbewerber bieten.

Anzeige

© Weka Media Publishing GmbH Der neue Audi A8 zu Besuch bei connect.

connect hatte die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von den neuen Technologien zu machen und anlässlich eines Redaktionsbesuchs des Audi A8 L einen Eindruck zu gewinnen, was hinter diesen vollmundigen Aussagen wirklich steckt. Kurz gesagt: Das Ergebnis ist auf ganzer Linie beeindruckend. Kein anderes Fahrzeug kann hier aktuell in Summe der Funktionen mithalten. Allein das virtuelle Cockpit, die hervorragende Sprachbedienung, die Navigation und das Infotainment sowie die zahlreichen Assistenzsysteme sind top.



© Weka Media Publishing GmbH Ein Erkennungsmerkmal des neuen A8 sind die Heckleuchten mit beeindruckender OLED-Technik und durchgängigem Leuchtenband.

Die Kehrseite der Medaille ist, wie schon fast zu vermuten war, der hohe Preis. Nur wenige Käufer werden sich einen Audi A8, der ab 93 500 Euro zu haben ist, mit all seinen Vorzügen leisten können. Die gute Nachricht ist aber auch, dass die Technologie-Highlights eher früher als später sukzessive in die anderen Fahrzeugklassen von Audi wandern und somit dann auch für eine breitere Masse erschwinglich werden. Was die aktuelle Speerspitze der Ingolstädter im Detail zu bieten hat, lesen Sie auf den folgenden Seiten.



© connect In Ihrem Element: Audi-Pressesprecher Michael Crusius (rechts) und connect-Herausgeber Dirk Waasen im neuen Audi A8.

Technik-Interview zum Audi A8 als Video

Da ein Video manchmal mehr aussagen kann als Text und Fotos, finden Sie hier umfangreiches Technikinterview mit Michael Crusius, Audi-Pressesprecher für Technologie/Innovationen, das connect-Herausgeber Dirk Waasen geführt hat.

Wer lieber die einzelnen Themenbereiche des Audi A8 erforschen möchte, kann dies unter den entsprechenden Seiten des Artikels tun. Dort steht Ihnen auch der entsprechende Interview-Teil zu diesem Themengebiet zur Verfügung.

Der neue Audi A8 im Connectivity-Test: Komplettes Interview Quelle: connect Sehen Sie hier das gesamte Technikinterview zum Audi A8 mit Audi-Pressesprecher Michael Crusius, das Connect-Herausgeber Dirk Waasen geführt hat. (41:00)

Anzeige

Mehr zum Thema connect Leserwahl Die Sieger des car connect Award 2016 Autonomes Fahren, Vernetzung und Infotainment: Auf der ConCarExpo wurden die Sieger des car connect Award 2016 verkündet.

Onstar, HiFi-Ausstattung und Co. Cadillac CT6 und XT5: Infotainment und Connectivity im Test Wir haben Infotainment-Systeme und Connectivity der Cadillac-Modelle XT5 und CT6 in der Praxis getestet. Autonomes Fahren Rechtliche Grundlagen für Assistenzsysteme im Auto Schon lang klagen die Autohersteller, dass die Verkehrsgesetze modernen Assistenzfunktionen nicht mehr gerecht werden. Ein neuer Gesetzentwurf soll…

Car Connectivity Opel Astra Innovation 1.0 Ecotec im Test Der neue Astra poliert Opels Image weiter auf - Connectivity, Fahrerasisstenz, Infotainment und moderne Motoren treffen den Nerv der Zeit. Navigation und Infotainment Toyota C-HR im Praxistest Mit dem C-HR bringt Toyota ein cool designtes Crossover-Modell auf den Markt. Wir haben das Auto samt Navigations- und Infotainment-System getestet.