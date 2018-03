Die Webradio-App Audials ist für iOS und Android zu haben. Grundlegende Unterschiede der beiden Varianten lassen die iOS-Version im Test blass aussehen. Die Androiden freuen sich hingegen über eine starke Vorstellung in Sachen Aufnahme.

© Archiv Audials im Test

Audials

Preis: gratis

Plattformen: iOS, Android

Download-Links: iTunes, Google Play

Anzeige

Die Audials Internet-Radio-App des gleichnamigen Softwareherstellers ist im App- sowie Playstore kostenlos erhältlich. Wer denkt, die Entwickler legen hier Wert auf Äquivalenz, der täuscht. So unterscheiden sich die beiden Apps in diversen Kategorien grundlegend, lediglich das schlichte Design und die Bedienbarkeit waren ähnlich.

Das kostenlose Nokia Mix Radio

Vorneweg: Die iOS-Version zog im Test den Kürzeren. Diese punktet zwar mit einem großen Podcast-Angebot und einer Funktion, die aktuell gespielte Top-Hits mit Zeitangabe anzeigt, schwächelt jedoch mit der fehlenden Aufnahmefunktion oder dem nicht vorhandenen Radiowecker. Anders hier die Android-Version.

Android-Version überzeugt

Funktionen wie (Massen)-Aufnahme, automatisiertes Schneiden der Musiktitel, eine Timeshift-Funktion sowie der Export als .mp3-Datei (Audials-Software erforderlich) zählen hier zum Standardrepertoir. Wer großen Wert auf jene Funktionen legt, wird um die Audials-App für Android nicht herum kommen.

Unverständlicherweise wurde das große Podcast-Angebot lediglich auf die iOS-Version begrenzt. Somit bieten beide Apps nicht das Non plus ultra an Funktionen, gerade die Android-Version besteht den Preis-Leistungs-Test allerdings mit Bravour.

Anzeige

Mehr zum Thema Musik-Streaming fürs iPhone App des Tages: Audiogalaxy Audiogalaxy ermöglicht den Zugriff auf die heimische Musiksammlung über iPhone bzw. iPad und sogar per 3G-Verbindungen.

Webradio-App Radio.de im Test Radio.de konzentriert sich plattformübergreifend auf das Notwendigste. Im Test ist die Webradio-App schnell in der Bedienung, schlicht im Design und… Webradio-App OneTuner im Test OneTuner schreibt das Thema "Social-Media" und Internationalität groß. Unser Test zeigt, das gerade deswegen der ein oder andere ein Problem mit der…

Webradio-App für iOS Radiobox im Test Die Webradio-App Radiobox bietet eine Aufnahmefunktion, sowie Export über den eigenen Browser. Im Test bleibt der restliche Funktionsumfang allerdings… Webradio-App TuneIn Radio App im Test TuneIn Radio ist von allen von connect getesten Webradio-Apps die beste: Im Test kommt die App mit einer Vielzahl von wichtigen Funktionen daher,…