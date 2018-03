Testbericht

Audioline Nova 580

von Redaktion connect , Wolfgang Boos

Das Audioline Nova 580 ist einen Tick breiter als das ein oder andere aktuelle DECT-Telefone und liegt damit etwas besser in der Hand. Auch am Ohr fühlt es sich dank abgerundeter Oberseite angenehmer an als manch anderes, was ihm ein paar zusätzlicche Handhabungspunkte beschert.