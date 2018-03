Audioline Slim DECT 580 Datenblatt

Schlank ist das Audioline SLIM DECT 580 mit gerade mal 1,5 Zentimetern Bauhöhe auf jeden Fall. Das erfordert Kompromisse beim Akku: Da runde Standardzellen zu dick für den Flachmann sind, muss ein Spezial-NiMH-Akku die Energie liefern. Der wird später als Ersatzteil freilich deutlich teurer als Standardbatterien. Auch muss der Kunde den Akkupack über ein Ministeckerchen mit dem Gerät verbinden, was selbst für Zeitgenossen ohne Wurstfinger zur Geduldsprobe ausartet.

Großes Telefonbuch

Aber genug der Schelte, denn featuretechnisch bringt das SLIM DECT 580 einiges mit, zumindest wenn es ums Rufnummernmanagement geht. So zum Beispiel ein 200 Einträge fassendes Telefonbuch für den etwas größeren Bekanntenkreis sowie eine Anruferliste für 30 Einträge. Auch lassen sich bestimmten Personengruppen spezielle Klingelmelodien zuteilen, sodass man schon am Klingeln hört, ob der Anruf aus der Firma oder aus dem Freundeskreis kommt. An anderen Stellen hapert's aber mit der Benutzerfreundlichkeit: So ist zwar das edel anmutende, invertierte Display beleuchtet, die Tasten bleiben aber leider dunkel. Auch die Verarbeitung ist an wenigen Stellen nicht ganz sauber: So knarzt das Mobilteil selbst bei mäßigem Druck etwas, und der Akkudeckel ging beim Testgerät etwas zu leicht auf.

Guter AB, ordentliche Laborwerte

Wenig Tadel gibt's beim Anrufbeantworter. Denn der lässt sich wahlweise über das Mobilteil oder die Basis steuern, die sogar über eine Strichmatrixanzeige sofort beim Heimkommen über die Anzahl der neu eingegangenen Anrufe informiert. Der Klang des Rufsammlers geht sowohl bei den Ansagen als auch bei den Nachrichten in Ordnung. Auch beim Telefonieren heimst das DECT 580 im Labor ordentliche Werte ein - vor allem in Senderichtung. Ein "gut" in dieser Disziplin verschenkt sich das Gerät mit einem etwas niedrigen maximalen Leitungspegel in Empfangsrichtung. Trotzdem: Wer mit den genannten Abstrichen leben kann, bekommt für moderate 50 Euro ein Design-DECT mit Eco-Mode.

Audioline SLIM DECT 580

