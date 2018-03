Audionet AMP 1 V2 Datenblatt

Die AMP I gibt sich besonders spartanisch. Immerhin: Wem die beeindruckenden Leistungsdaten der pro Kanal vier Power-MOSFETs (Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor) nicht reichen, kann die Stereo-Endstufe auch brückend zum Monoblock umfunktionieren, so er denn einen Vorverstärker mit symmetrischem Ausgang hat. Die Audionet AMP I ist eingangsseitig "nur" mit hochwertigen WBT-Cinch-Buchsen bestückt. Von hier bis zu den leider sehr eng beieinander liegenden Lautsprecherausgängen schleichen sich kaum Störungen ein: 113 dB Störabstand sind Weltspitze, Klirr bleibt weitgehend außen vor und zeigt sich auch bei der dynamischen Analyse sauber abgestimmt. Ihre extreme Breitbandigkeit - bei 200 kHz gerade mal minus ein halbes dB an vier Ohm - macht die Endstufe laut Messlabor allerdings etwas empfindlich für extreme induktive Lasten. Was theoretisch zu eher phasenlinearisierten Lautsprechern und niederinduktiven Kabeln wie den verflochtenen Kimber-Strippen raten lässt, machte sich aber in der wochenlangen Hörtest-Praxis nie bemerkbar.

© Archiv Ein Blick ins Innere

Hörtest

Vor allem im Team mit der Audionet Pre 1 G3 zeigte sie eine beispiellose Harmonie, Offenheit und Anmut. Das besondere, emotional so packende Erlebnis von ungeschnittenen, unkomprimierten Orchesteraufnahmen, wie sie die AUDIO "pure music" CD-Reihe konserviert: Die Audionets vermittelten es auf eine so unaufdringliche Art, dass es umso tiefer wirkte. Die vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin ungemein intensiv gespielte, durch Dirigent Marek Janowski von aller plärrenden Lärmigkeit befreite "Orgelsinfonie" von Camille Saint-Saens ("pure music" Vol. 4, Bose) blühte in voller, klangfarbenfroher Schönheit. Die Endstufe AMP 1 von Audionet kam mit brutalsten Schlagzeug-Attacken und feinsten Flöten-Soli, mit elegantem Operetten-Tenor von Placido Domingo oder historischer Sopran-kunst von Gundula Janowitz gleichermaßen klar. Auflösung, Dynamik, Räumlichkeit - alles stimmte. Die zahlreichen Querverweise auf den Musikteil zeigen es Ihnen: Die Audionets sind perfektes Werkzeug wie wunderbarer Vermittler, genauer Beobachter wie stiller Genießer.

Audionet AMP I V2

Hersteller Audionet Preis 4490.00 € Wertung 115.0 Punkte Testverfahren 1.0

