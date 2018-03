Audionet Pre G2 Datenblatt

Audionet-Chef Thomas Gessler hat nach eigener Aussage in diese Komponenten "alles reingesteckt, was wir so drauf haben". Mit dem so hehren wie beinahe befremdlich hoch gesteckten Ziel, "feinste Klangkultur mit unwiderstehlicher Autorität zu verbinden." Dazu servieren die Westfalen das ganz große Gedeck. Der cleveren Schaltungstopologie, den exquisiten Bauteilen und nicht zuletzt dem glanzvollen Zeugnis aus dem Messlabor sieht man den immensen Know-how-Zufluss von der Bochumer Ruhr-Universität an.

Die Vorstufe versorgt aus dem üppig dimensionierten Netzteil nicht nur die zum Teil mit hauseigenen Operationsverstärkern bestückte Audio-Einheit und das Prozessor-gesteuerte digitale Controlling; die Pre G2 (das G2 steht für "Generation 2") entkoppelt signalführende und steuernde Funktionen auch so, dass keine gemeinsame elektrische Masse mehr Störsignale transportieren kann. Selbst der sensible Highender darf deshalb guten Gewissens zu Komfortfunktionen wie der Pegelanpassung für jeden Eingang greifen.

© Foto: H.Härle Konsequenter Doppel-Mono-Aufbau in der Vorstufe

Hörtest

Jede Komponente wird - Kettengedanke hin oder her - mit bekannten Referenzen verbunden, um ihre Einzelkämpfer-Profile herauszuhören. So offenbarte die Pre G2 auf Anhieb echte "Alles im Griff"-Qualitäten. Mustergültig teilte sie das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin in Breite und Tiefe auf; mit fast schon provozierender Souveränität vereinte sie eine überbordende Fülle von Details zu einem musikalischen Gesamtgeschehen.

Im Verbund mit ihrem Hauspartner Max und gespeist vom überragenden CD-Spieler Art G2 - natürlich durfte auch der Teamgeist in die Abhörkette fahren - erwies sich die Pre G2 als faszinierend schlank, unbestechlich neutral agierender und dennoch allen Fluss wahrender Kontrolleur.

Audionet PRE G2

Hersteller Audionet Preis 9500.00 € Wertung 125.0 Punkte Testverfahren 1.0

