Audionet Pre1 GS/EPS Datenblatt

© Archiv

Viele Jahrzehnte gesammelter Hörtesterfahrung lehren vor allem eines: Je einfacher und kompromissbehafteter HiFi-Geräte sind, desto diffuser wird ihre klangliche Ausprägung, desto weniger scheinen sie sich festlegen zu lassen, und desto schwieriger sind sie auseinanderzuhalten. Umgekehrt überraschte es die Tester wenig, dass der Audionet-Vorverstärker Pre1 G3 - für sich genommen bereits ein sehr tüchtiges, unbestechlich sauberes und überdies vergleichsweise preiswertes Gerät - tatsächlich besser klang, wenn man das aufpreispflichtige Zusatz-Netzteil EPS anschloss.

Aus dem EPS kommen 24 Volt heraus, genau dieselben Gleichspannungen also, mit denen auch das integrierte Netzteil des Pre1 G3 dessen Verstärkerstufen alimentiert. Allerdings werden sie im EPS, das für sich genommen schon so viel wiegt wie ein ausgewachsener Vollverstärker, mit deutlich größeren Trafos erzeugt und erheblich rauschärmer und stabiler aufbereitet. Überdies trennt der Pre1 seinen internen Ringkerntrafo vom Netz, sobald auf der EPS-Nabelschnur Spannung anliegt, und bringt damit eine elektromagnetische Störquelle zum Schweigen. Aktiv bleibt im Gerät dann lediglich ein kleinerer Umspanner, der die Steuerlogik des Pre1G3 versorgt.

Anzeige

© Herbert Härle, Hersteller Der Platz auf dem Netzteil ist für die Vorstufe klanglich nicht ideal.

Fast alles, was mit Punktmatrix-Display, elektronischem Lautstärke-Stellwerk und Relais-Eingangsschaltern an Komfort-Funktionen denkbar ist, wird von der Bochumer Firma konsequent umgesetzt: Die Audionet-Vorstufe nennt angeschlossene Geräte beim Namen (wenn man den Eingang vorher entsprechend getauft hat), erlaubt jedem Input eine eigene Balance- und Pegelanpassung und schaltet für externe Surround-Prozessoren auf Festpegel um. Da das Options-Menü unmittelbar unter der Bedienebene lauert, bekommt der Besitzer ab und an auch Gelegenheit, Besucher, die eigentlich nur den Eingang wechseln wollten, sich dann aber heillos verfranzt haben, mit überlegenem Lächeln und einem gezielten Knopfdruck zu retten.

Sogar die DC-Servos der Vorstufe lassen sich irgendwo im Menü deaktivieren. Wer dem potenziellen zusätzlichen Regeleingriff dieser Baugruppen misstraut und lieber etwas mehr Gleichspannung am Vorstufenausgang riskiert, kann also auch dies gern tun. Bei Verwendung der Mono-Endstufen mit dem schlichten Namen "Amp" erwächst daraus selbst dann kein Katastrophenrisiko, wenn die angeschlossenen Quellen in puncto DC-Offset eine dubiose Reputation besitzen: Im Zweifelsfall nehmen Gleichspannungswächter in den Amps blitzartig das ganze Gerät vom Netz.

© Herbert Härle, Hersteller Die Audionet-Vorstufe läuft mit dem Overkill-Netzteil EPS zu absoluter Topform auf.

Offenheit und Transparenz sind tatsächlich eindrucksvoll, besonders mit EPS-Unterstützung, die den Pre1 nicht heller, aber deutlich klarer klingen lässt. Auch am unteren Ende des Übertragungsbereichs profitiert der deutsche Vorverstärker vom Nachbrenner-Netzteil: das "kraftvoll und unerschütterlich" wandelt sich von der gewagten Behauptung zur zutreffenden Beschreibung.

Audionet Pre1G3/EPS

Hersteller Audionet Preis 5380.00 € Wertung 120.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Audionet Pre G2 Zahlreiche technische Details zeugen von der hohen Ingenieurs-Kunst, die sich hier, perfekt verdrahtet und mechanisch aufwendig verpackt,…

Testbericht Audionet Pre 1 G3 Messtechnisch und klanglich exzellenter Vorverstärker. Midi-HiFi-Set Cyrus Pre Qx DAC, X Power & PSX-R im Test Das eigenwillige Design der Cyrus-Kombis ist seit Jahern unverändert. Im Hörraum testen wir, was sich im Inneren des Vorverstärkers Pre Qx DAC und der…

Vor-Endstufen-Kombi Sugden DAP 800 & FBA 800 im Test Die Endstufe FBA 800 von Sugden steht für 100-prozentig echten Class-A-Betrieb. Dazu hat sie mit der DAP 800 gleich die passende Vorstufe dabei. Wir… Digital-Kombi-Testbericht Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test Wir haben die Digtal-Kombi Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test. Wie schneiden CD-Player und Verstärker in der Redaktion ab?