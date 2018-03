AudioPro AddOn T20 im Test

© AudioPro AudioPro AddOn T20

Bereits seit 1978 entwickelt AudioPro intelligente Aktivlautsprecher, verbunden mit dem Ziel, möglichst kleinen Gehäusen eine bassstarke Wiedergabe zu entlocken. In diese Richtung zielt auch AddOn T20, ein Paar sehr schlanker Standlautsprecher im Säulenformat, erhältlich in feinem Schleiflack-Finish, in Weiß oder Schwarz.

Die Musikübertragung erfolgt per Bluetooth 4.0. Das schont den Handy-Akku; mit entsprechend ausgerüsteten Smartphones ist neben der Standard-SBC- auch aptX-Codierung für besseren Klang möglich. Durch drei zusätzlich anschließbare Quellen lässt sich mit AddOn T20 eine vollwertige Anlage realisieren, wobei die Bedienung über die mitgelieferte, edle Fernbedienung im Alu-Finish erfolgen kann.

Die gesamte Elektronik mit Anschlüssen befindet sich in der linken Box; somit ist ein Kabel zur rechten passiven Box zu verlegen. Der Digitalverstärker Class D liefert zweimal 60 Watt und treibt jeweils zwei 11,5-cm-Bass-Chassis an. Die Gehäuse sind als Bassreflex- Systeme ausgelegt. Als Hochtöner werkelt je eine Textilkalotte mit 2,5 cm Durchmesser.

© AudioPro Außer der Funkzuspielung bietet AddOn T20 einen AUX- und zwei Toslink-Eingänge, dazu einen Subwoofer-Ausgang und einmal USB zum Laden mit 1 Ampere.

Dieser Hochtöner verhilft der AddOn T20 zu einem recht breiten Abstrahlverhalten. Über die Fernbedienung lässt sich der Klang in Höhen und Bass um jeweils etwa fünf Dezibel anheben oder absenken, was die ohnehin unproblematische Aufstellung bezüglich des Wandabstands noch vereinfacht.

Angenehmer, runder Klang

Im Hörtest erzeugten die AudioPro-Lautsprecher einen geradezu unaufdringlichen, ausgewogenen Klang und wurden so selbst nach längeren Hörsitzungen nie lästig. Das gilt insbesondere für die Mitten und Höhen, freilich ohne dass die gute Feinzeichnung und Abbildungsschärfe verloren gehen. Dazu kommt ein straffer und dennoch recht tiefer Bass, der ebenfalls zu dem runden Klang der T20 beiträgt.

