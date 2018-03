Aus dem Messlabor

© Archiv MIT AVt MA NF: Frequenzgang bei 600 Ohm Quellenwiderstand

© Archiv MIT AVt MA LS: Verlauf des seriellen Widerstands, bezogen auf 8 Ohm.

Dem Kabelklang messtechnisch auf die Schliche zu kommen, ist ein schwieriges Unterfangen. Die Bestimmung der Parameter ist zwar kein Problem, hilft hier aber nur bedingt weiter, weil MIT ihren AVt-Kabeln zusätzliche, der jeweiligen Länge angepasste Bauteile hinzu fügt.

So verändert das AVt MA NF in Schalterstrellung "HIGH" bis "LOW" die bei NF-Kabeln bedeutsame Kapazität von 530 bis 1200 Pikofarad, was je nach Verstärker-Ausgangswiderstand den Frequenzgang mehr oder weniger stark beeinflusst. Der Hörbereich ist davon jedoch kaum tangiert.

© Archiv MIT AVt MA LS: Frequenzgang an ohmscher und komplexer Last.

Erfreulich gering ist auch der Einfluss des MIT-Lautsprecherkabels: Im Hörbereich ist praktisch kein Unterschied zur direkt am Verstärker erfolgten Messung feststellbar. Ob sich die leichte Filterwirkung der MIT-Kabel positiv auf den Klang auswirkt, kann nur ein einziges "Mess"-Instrument klären: das Gehör!

