AV-Receiver Kenwood KRF V 6100

Dem wird niemand als Manko ankreiden, dass er sich auf eine Surround-Back-Center-Beschallung beschränkt, also 6-kanalig arbeitet; Back-Links und -Rechts gibt er nur über Vorverstärkerausgänge raus. Da könnten schon eher die Boxenklemmen (genauer: Kunststoff-Kneifer) für Ärger sorgen. Sie erfordern blitzblanke Litzen-Enden eines ganz bestimmten Querschnitts, sonst hängt der gute Kontakt vom Zufall ab.

© Julian Bauer Geballt: A/D- und D/A-Wandlung besorgt ein IC, Riesen-Chips treiben die Lautsprecher an.

In puncto Lautsprecheranschluss zwingt der Kenwood seinen Besitzer auf jeden Fall zur Umsicht. Wegen der festen Subwoofer-Übergangsfrequenz von 80 Hertz kommt der Betrieb von kleinen Satellitenböxchen, die erst viel weiter oben einsetzen, nicht in Frage.Wer den Stromweg im Inneren des KRF V 6100 verfolgt, wird statt auf ein Gerangel von Bauelementen auf zwei schlichte Module mit dem Aufdruck STK413-220A stoßen. Sie enthalten auf engerem Raum die übliche Halbleiter-Elektronik. Zu bekritteln bleibt höchstens, dass bei dieser Bauform kaum Spielraum für eine Feinabstimmung bleibt.Selbstredend bietet der KRF V 6100 aber feinjustierbares ProLogic IIx, das auch 5.1 auf 6.1 oder 7.1 (via Pre-Outs) umrechnen kann. Als Schmankerl kommen Bass-Boost, ein Active-Eq-Klangauffrischer und die gute alte Loudness dazu (hebt gleichzeitig Bässe und Höhen an).

Beim UKW-Empfang zeigte der Kenwood zwar keinen Radiotext an, dafür tönte er aber deutlich offener und frischer als der eher bedeckte Denon.

Ähnlich die CD-Wiedergabe: Da beeindruckte der Kenwood mit glockenklaren Klavierläufen - auch wenn es im Bass preisklassentypisch schleppend und im Vergleich zum Denon dünner herging.Bei Surround ebenfalls eher den Mitten zugeneigt, dort aber recht aufgeräumt, bewies der Kenwood, dass er die TV-Ecke akustisch zufriedenstellend ausfüllen kann.

Kenwood KRF-V 6100

Hersteller Kenwood Preis 300.00 € Wertung 32.0 Punkte Testverfahren 1.0

