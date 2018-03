AV-Receiver Onkyo TX NR 609 Datenblatt

© Archiv Onkyo TX NR 609

Jetzt kaufen Pro augeräumt-nüchterner, tendenziell trockener Klang

augeräumt-nüchterner, tendenziell trockener Klang stabiles Stereo-Musikleistungsniveau Contra an niederohmiger Last weniger breitbandig

an niederohmiger Last weniger breitbandig kein Phono-Eingang

Anzeige

Nein, ein schickes Porti-App a la Denon offeriert Onkyo nicht. Immerhin, der TX NR 609 zieht via Ethernet ebenso Lossless-Musik aus dem Netz, und der Front-USB-Eingang nimmt Digitales vom iPhone an.

Doch besitzt der Denon wenigstens noch einen S-Video-Eingang (2 Komponenten), so hat Onkyo dergleichen ganz eingespart. Das war's aber schon an Fehlbeständen, denn darüber hinaus dachten die Japaner nicht daran, bei ihrem 600-Euro-Receiver den Rotstift anzusetzen. So gibt's neben insgesamt sechs 1- und 3-Komponenten-Inputs noch einen Multikontakter, an dem ein Laptop RGB-Bilder abgeben kann.

© Archiv Neben HDMI-In schleift der Onkyo TX NR 609 noch 3-Komponenten-Video durch, darüber hinaus kann er sich über Schnapp-Boxenklemmen oder Hochpegel-Out auch im Nebenraum verbreiten.

Überhaupt Video: Müht sich der Denon gerade mal darum, Analogvideo unter Vollzeilenherstellung auf HDMI umzusetzen, schlägt der TX NR 609 mit seinem Marvell-Qdeo-Gigantprozessor dem Fass den Boden aus. Nicht nur, dass er auch HDMI-Video aufs Feinste skaliert, er rechnet schon für zukünftige Monitore einen Traum-Linienreichtum aus. Zu alledem gestattet er - wohl ein Novum in der Klasse - eine sensible Video-Feinjustage.

© stereoplay Zumindest die geradzahligen Komponenten verlaufen gleichmäßig mit gutem Lastwechselverhalten

So schafft es der Onkyo, den etwas blass gewordenen Denon doch noch zu veräppeln - zumal jener schlucken muss, dass nur der 609er einen Nebenraum mit Stereomusik versorgen kann: via seine Line-Outs oder - unter schaltbarem Verzicht auf Surround-Back- oder Front-Height-Beschallung - via Extraklemmen auch mit Leistung.

© Julian Bauer Das Gros der dicken Ausgangsrelais dient dem Schutz vor Kurzschluss, ein Teil davon weist bei Bedarf Nebenraum-Boxen Leistung zu. Der Kühlventilator des Onkyo TX NR 609 beginnt nur in Notfällen zu arbeiten. Auf dem Prozessor-Board kann ein Marvell-IC zukünftige Zeilenzahlen berechnen. Ein ADV 7844 besorgt die Video- Analog/Digital-Wandlung.

Neben Internetradio hat der Onkyo eine Anschluss-Option für ein DAB-Modul, dennoch besitzt er auch den besseren UKW-Tuner. Der tönte zwar häufig ein wenig nach Mono, empfing aber sonst so tapfer wie ein Großer.

Mit einer sehr ordentlichen, ruhigen und feingezeichneten Wiedergabe versuchte er auch mit CD-Titeln nach vorne zu preschen. Das gelang ihm wegen der noch schwungvolleren Natur des Denon AVR 1912 , wegen dessen durchgehend flüssigerem Spiel nicht ganz.

Bei DVDs machte der Onkyo TX NR 609 Terrain wett: mit großzügiger, luftig-sauberer Räumlichkeit. Und schließlich behielt er auch in der HD-Königsdisziplin seinen ruhigen Charakter bei.

© stereoplay Hohes und auch an komplexer Last stabiles Stereo-Musikleistungsniveau bis 213 Watt an 2 Ohm

Onkyo TX NR 609

Hersteller Onkyo Preis 600.00 ? Wertung 45.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Test: AV-Receiver Onkyo TX-NR 809 Gegenüber dem bereits hoch gelobten Vorgänger schafft es Onkyo beim TX-NR 809 noch einmal eine kleine, aber feine Steigerung hinzulegen.

AV-Receiver Onkyo integriert Internetdienst AUPEO! in die… Ab sofort unterstützen Onkyos Netzwerk-Receiver der neuesten Generation den Online Musik-Streaming Service "AUPEO!". Den Besitzern bereits… Ratgeber Internet-Radio mit AV-Receiver Die in AV-Receiver eingebauten Digital-Dienste wie Internet-Radio können bei guter Klangqualität deutlich mehr als das gute alte UKW-Radio. stereoplay…

Testbericht Test: Yamaha RX A 2010 Der neue Yamaha RX A 2010 ist wie ein highendiger Verstärker aufgebaut - mit links- und rechtsseitigen großen Endstufen. Zudem lässt er Besitzer… Testbericht Onkyo TX NR 1009 AV-Receiver im Test Beim Onkyo TX NR 1009 gibt's alle erdenkliche Dekodier-Intelligenz - und zudem die urdynamische Kraft, mit der sie durchgesetzt werden kann.