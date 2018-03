AV-Receiver Onkyo TX NR 807 Datenblatt

© Archiv AV-Receiver Onkyo TX NR 807

© Archiv Im TX NR 807 von Onkyo teilen sich zwei Prozessoren (1, 2) die vielfältige Arbeit auf, so auch die Audyssey- und THX-Select-Tricksereien. Der Video-Prozessor (3) bearbeitet auch HDMI-Signale.

An Schönheit nimmt es der TX NR 807 gewiss nicht mit dem SR 6004 von Marantz auf. Bei der Aufzählung der Vorzüge des neuen Onkyo empfiehlt es sich für den Beau jedoch, in Deckung zu gehen.

Denn wozu bräuchte der TX NR 807 Bluetooth, wenn es ihm mit seinem Ethernet-Rückanschluss doch viel besser gelingt, sich in ein komplettes Heimnetz einzuklinken. Ebenso sagt dieser Receiver bei vollwertigen WMA- oder FLAC-Dateien sowie vTuner- oder last.fm-Radio aus dem Internet "bitte her damit!".

Ja, eine Front-USB-Buchse hätte ihm auch gut zu Gesicht gestanden, zum Ausgleich bringt er aber einen "Universal Port" mit, der entweder zu einem iPod-Dock oder zu einem optionalen DAB-Tuner-Modul führen darf.

© Archiv Dank Netzwerkanschluss (4) gelingt auch vTuner- und last.fm-Internet-Radioempfang. Die Surround- und Surround-back-Amps lassen sich auf diverse Boxenklemmen, auch auf "Front Wide" aufschalten.

Neben der MultEQ-Einmessautomatik besitzt der Onkyo wie der Marantz die neuen Lautstärke-Features des Hauses Audyssey, und zwar mit "Dynamic Surround Expansion" sogar den allerneuesten Schrei. Wer immer will - das grafische Bildschirmmenü hilft mit einem Klemmen-Beschaltungsplan - schließt an dem TX SR 807 zusätzliche, etwas weiter zur Seite gerückte Front-Stereoboxen an. Das mag zu einem spektakulären Ergebnis führen, weil zusätzlich künstlich prozessiert werden muss, entspricht aber gewiss nicht der reinen Lehre.

Ein "Hut ab" hat der Onkyo sowieso mit ganz anderen Werten verdient. Etwa mit dem von zwei dicken Speicher-ICs begleiteten Videoprozessor von Faroudja/Genesis, der nicht nur analoge Eingangssignale anfasst, sondern bei Bedarf auch HDMI-Bilder skaliert und feinjustiert.

© Archiv

Schließlich sprechen die 18 Kilo Lebendgewicht, der extradicke Trafo, die mit bereits dicken Treibertransistoren bestückten Endstufen sowie zwei Notfall-Ventilatoren ganz dafür, dass der TX NR 807 extra herzhaft zuschlagen kann.

In der Tat, nach einer etwas dumpfen UKW-Vorstellung legte das Schwergewicht bei der CD-Wiedergabe mit einer Riesen-Raumdarstellung und abgründig-satten Bässen los. Fast ein wenig zu sehr, wandte ein Kritiker ein, weil der Onkyo bei der Feinstauflösung vor lauter Zupacken auch mal Fünfe gerade sein ließ.

© Archiv

Erschien der TX NR 807 bei Dolby Digital eher zurückhaltend-milde, packte er DTS-Titel wieder forscher an. Groß, gutbürgerlich und nie zu scharf, fischte er Komplimente - um dann bei Blu-rays nur so zu fetzen. Da fehlte dem hochbegabten Heimtheater-Spezialisten allenfalls etwas Glanz.

Onkyo TX NR 807

Hersteller Onkyo Preis 1000.00 € Wertung 47.0 Punkte Testverfahren 1.0

